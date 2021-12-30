Авиакомпания сможет летать по маршруту "Львов – Кувейт", "Львов – Эр-Рияд" и "Киев – Душанбе".

Государственная авиационная служба Украины разрешила авиакомпании SkyUp выполнять рейсы из Львова в Кувейт и Эр-Рияд (Королевство Саудовская Аравия), а также из Киева в Душанбе (Таджикистан).

Соответствующий приказ размещен на сайте Госавиаслужбы.

Отмечается, что разрешенная частота рейсов на маршруте "Львов – Кувейт" составляет 4 раза в неделю, а "Львов – Эр-Рияд" и "Киев – Душанбе" – по 2 рейса в неделю.

Читайте такжеSkyUp запустила зимние рейсы из Киева в Шри-ЛанкуКроме того, Госавиаслужба разрешила SkyUp увеличить частоту рейсов на маршрутах "Львов – Бахрейн" (с 2 до 5 раз в неделю) и "Киев – Бахрейн" (с 2 до 6 раз в неделю).

Как сообщал УНИАН, в июле 2021 года Государственная авиационная служба разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines выполнять чартерные рейсы из Киева в Бахрейн.

Также уже известно, что в летнем сезоне 2022 года авиакопания SkyUp собирается выполнять рейсы в 30 стран по более чем 100 маршрутам из Киева и регионов.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.