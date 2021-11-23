"Время больших скидок" на Черную пятницу в этом году выпадает на 26-28 ноября.

На Черную пятницу, которая традиционно проходит в последние выходные ноября, многие авиакомпании также устраивают скидки.

УНИАН.Туризм подготовил несколько полезных советов, как не потратить лишние деньги и не переплатить за авиабилеты в "период больших скидок", который в этом году выпадает на 26-28 ноября.

1. Если вы не слишком привязаны к дате и месту будущей поездки, а готовы к экспериментам, советуем не зацикливаться на чем-то конкретном. Вместо этого лучше пробивать максимальное количество вариантов для будущей поездки. Ведь цены на одно и то же направление могут колебаться как в зависимости от дня недели, так и в течение месяца и даже нескольких. Влиять на цену могут многие факторы, начиная от сезона/несезона, праздников, в том числе национальных, и заканчивая спросом.

Все вышеперечисленные факторы влияют и на ценовую политику по разным направлениям для путешествия – если вам важнее конкретная дата, а не место, стоит определить несколько городов или стран, куда бы вы хотели отправиться, а там уже остановиться на самом выгодном варианте.

2. Если вы больше привязаны к конкретной дате и месту, советуем начать мониторить цены на интересующий вас маршрут заранее, причем на сайтах разных авиаперевозчиков. Ведь накануне Черной пятницы авиакомпании могут искусственно поднять цену, таким образом, что даже с учетом "черной" скидки сэкономить не получится.

Читайте такжеНам здесь рады: какие страны Европы признают CoronaVac3. Мы живем во времена пандемии COVID-19, и, как это не прискорбно, такая ситуация сохраниться надолго. А потому стоит учитывать, что далеко не все направления, билеты на которые предлагают авиакомпании, доступны для всех. Многие страны на данный момент ввели карантинные ограничения и дополнительные условия для въезда, которые, к тому же, могут в любой момент поменяться. Потому советуем вам перед покупкой билетов, какой бы заманчивой не была цена, внимательно изучить условия въезда в интересующую вас страну (сделать это можно с помощью интерактивной карты МИД Украины), а также поискать в новостях, насколько часто она меняет условия въезда. Конечно, вы можете доплатить за услугу "бесплатного изменения даты и места поездки", но тогда цена уже будет не намного дешевле.

4. Многие авиакомпании не ограничиваются одним днем скидок, например, тот же Wizz Air запустил скидки еще с начала недели перед Черной пятницей, а Ryanair сохраняет скидки и после "горячих" выходных. В целом, большинство авиакомпаний удерживает скидки на Черную пятницу по три дня – с пятницы по воскресенье. Так что у вас будет достаточно времени на то, чтобы не скупать сгоряча первые попавшиеся билеты, а обдумать целесообразность покупки тех или иных билетов, взвесив все риски.

Как ранее сообщал УНИАН, 9 ноября Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого списка", рекомендовав странам ЕС временно запретить туристические поездки путешественникам из нашей страны. Однако большинство стран Европы вскоре объявили, что не будут закрываться для путешественников из Украины. С полным списком вы можете ознакомиться в нашем отдельном материале.

Автор: Марина Григоренко