По словам мэра Венеции, мужчина и его напарник сделали видео для соцсетей.

В пятницу, 24 марта, в соцсети попало видео, на котором мужчина ныряет с трехэтажного здания возле церкви Сан-Панталон в один из каналов в Венеции, которые страдают от засухи. Видео с мужчиной в трусах, прыгающим и приземляющимся на живот, стало вирусным в соцсетях и возмутило местную власть.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро сообщил в Twitter, что власти города пытаются идентифицировать героя "идиотского видео", чтобы привлечь его к ответственности за "идиотское видео".

"Этому "субъекту" нужно дать сертификат о глупости и много пинков. Мы пытаемся идентифицировать его, сообщить о нем, о нем и его приятеле, который был внизу и сделал идиотское видео для социальных сетей", – написал Бруньяро.

Видео дня

Мэр также сообщил, что здание, с которого прыгнул герой видео, является частным жилым домом, и он уже направил туда полицию, чтобы выяснить, как мужчина попал на крышу.

Бруньяро подчеркнул, что герой видео "ради лайков" создал опасную ситуацию как для своей жизни, так и для других, поскольку по каналу могла проплывать лодка. Потому герой соцсетей будет привлечен к ответственности как правонарушитель.

Туристы в Венеции

Как пишет CNN, только в прошлом году в Венеции арестовали более 40 туристов за купание в каналах. Некоторые из них плавали посреди города обнаженными. Особую огласку получил инцидент, когда два человека в августе 2022 года занимался серфингом, выбрав для этого не пляж, а венецианский Гранд-канал.

Тогда мэр Луиджи Бруньяро также распространил вирусный ролик и назвал его героев "дерзкими идиотами, издевающимися над городом".

Помимо нудистов и тех, кто купается в каналах несмотря на запрет, город также сталкивается с другой проблемой – туристы регулярно портят исторические достопримечательности, в частности, оставляя свои инициалы на них и похищая фрагменты.

С января 2023 года Венеция стала первым в мире городом, в котором взимают с туристов плату за посещение.

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