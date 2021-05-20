Ограничения на въезд для иностранцев на Шри-Ланку будут действовать по меньшей мере до 31 мая.

Власти Шри-Ланки решили закрыть въезд для иностранцев из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране.

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Как отмечается на сайте visitukraine.today, запрет на высадку пассажиров на Шри-Ланке вступит в силу 21 мая и продлится как минимум до 23:59 31 мая.

Местные аэропорты при этом смогут работать на вылет пассажиров, желающих покинуть остров. При этом пассажирам, выезжающим за пределы Шри-Ланки, потребуется разрешение на поездки / необходимые документы, которые требует пункт назначения.

Транзит будет возможен, если он занимает менее 12 часов, а пассажиры должны будут предоставить билет в конечный пункт назначения.

Возобновление туризма на Шри-Ланке

26 декабря 2020 года Шри-Ланка в тестовом режиме открыла въезд для отдельных категорий иностранных туристов, в том числе граждан Украины, а 21 января 2021 года страна открылась для гостей со всего мира.

Все туристы, желающие въехать в страну, должны были получить разрешение на въезд от Бюро содействия туризму Шри Ланки.

В середине мая 2021 гола Шри-Ланка ужесточила условия въезда в страну, обязав всех туристов, даже вакцинированных, проходить обязательный двухнедельный карантин на острове. Кроме того, от всех иностранных гостей начали требовать сдавать ПЦР-тесты на коронавирус на первый и 11-14 дни карантина. До этого они были обязаны находится в изоляции в одном из сертифицированных отелей.

Кроме того, с 17 мая в стране ввели комендантский час с с 23:00 до 4:00, который распространяется и на местных жителей, и на туристов. Также была ограничена работа ресторанов, пабов, баров, казино, торговых центров и других общественных мест.

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Автор: Марина Григоренко