Буддийские храмы, чайные плантации и экзотические животные: что посмотреть на Шри-Ланке

Климат на Шри-Ланке

На острове, который находится в 800 км от экватора, преобладает тропический климат с сезонами дождей. Практически все осадки выпадают в летний сезон – с мая по конец октября, в основном дожди идут ночью. В остальные месяцы довольно сухо, поэтому период с ноября до конца апреля — самый благоприятный для отдыха на Шри-Ланке. Температура воздуха на острове практически не меняется круглый год и колеблется в рамках +28...+30 градусов, за исключением горных областей, где зимой холодает до +10. Температура воды в любое время года – идеальные +26.

Для начала расскажем о нескольких важных для туриста нюансах. Во-первых, деньги. Их можно без опаски поменять просто в аэропорту. Курс на всем острове практически одинаковый: 1 доллар равняется 180 шри-ланскийским рупиям. Стоит сказать, что местная валюта очень красива. Купюры яркие, разноцветные, к тому же, на каждом номинале изображена одна из экзотических птиц острова.

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Во-вторых, важно знать, как добраться из местного аэропорта в крупнейший город страны – Коломбо, а оттуда – в нужный вам курортный город. Чаще всего трансфер организовывает отель, в котором вы остановились. Но если вы путешествуете другим способом, воспользуйтесь муниципальными автобусами, которые довезут вас в Коломбо, находящийся в 35 км от международного аэропорта Бандаранайке. Автобусы курсируют каждые полчаса, стоимость поездки – 120 рупий (0,85 доллара). Можно добраться и на такси, но это будет дороже и не факт, что быстрее. Ведь если вам хочется прокатиться с комфортом, готовьтесь раскошелиться на 2650 рупий (около 18 долларов). Дополнительно оплачивается проезд по скоростной дороге – 300 рупий (2 доллара).

Дальше из Коломбо практически в любую точку острова можно отправиться на местной электричке. Это колоритно, весело и очень бюджетно. К примеру, поездка в соседний город, находящийся в 80 км, будет стоит 120 рупий, а это меньше доллара.

Шри-ланкийские поезда

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О шри-ланкийских электричках можно слагать легенды. Это, наверное, самый популярный транспорт на острове для дальних маршрутов. Местная железная дорога очень напоминает индийскую, которую мы видели в фильмах (например, «Миллионер из трущоб») или роликах на Youtube. Да, здесь и правда можно высунуться в окно или выглянуть из подножки, задевая пальмовые листья по пути, и никто тебе ничего не скажет. Правда, делать это нужно на свой страх и риск: есть опасность врезаться на скорости в придорожный столб или напороться на торчащую ветку.

В шри-ланкийских электричках не знают, что такое кондиционер. Не важно, каким классом ты едешь. Либо будешь мучиться от жары, либо подставишь лицо встречному ветру. Остановок по пути много, как и людей в вагонах. Ни у кого нет постоянного места, все снуют туда-сюда, а между рядами ходят продавцы-зазывалы, как и в жмеринской электричке.

Ну и самое главное: путешествуя поездом, можно увидеть разную Шри-Ланку – живописные джунгли с невероятными пальмами, бескрайний океан (железная дорога проходит вдоль береговой линии), местную жизнь – дома, людей, животных. Словом, остров изнутри.

Несмотря на полную свободу действий в электричке, не пытайтесь проехать «зайцем» – билеты проверяют на выходе из железнодорожной станции. Так что держите их при себе до конца поездки.

Туристический город Галле

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На поезде мы приехали в Галле – город-порт на юго-западе Шри-Ланки. Раньше это был большой торговый центр, теперь здесь все вертится вокруг туризма. Галле – уникальный город на острове, ведь тут сохранилась колониальная архитектура, чего нет в других частях Шри-Ланки. Город был основан португальцами еще в 16 веке, поэтому западные традиции здесь смешались с южноазиатскими, и получился очень любопытный микс стилей. Здесь рядом с индуистским храмом находится старинный голландский форт. Но обо всем по порядку.

Если спросить местных, ради чего стоит приехать в Галле, все как один ответят – посмотреть форт. Островитяне очень им гордятся, ведь это изюминка Шри-Ланки, экзотика для самих местных жителей. Форт был построен голландцами в 17 веке, а в 1988 году его включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Галле называют городом четырех религий. Ведь здесь находятся буддийские, индуистские, католические и мусульманские храмы. Рядом с фортом, например, высится очень красивый индуистский храм. Сейчас он находится на стадии строительства, но уже можно разглядеть резные песочные стены с множеством скульптур и изображений индуистских богов.

Храм в скале и дерево Бо

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Неподалеку от Галле находится один из самых известных и древнейших на острове буддистских сооружений – Ятагала, храм в скале. Построен он около 2300 лет тому назад. Уникальный он тем, что расположение валунов осталось таким же, как и тысячи лет назад – рука человека не участвовала в его строении. При входе в храм нас встречает огромная статуя Будды, которая находится на вершине скалы и видна на много километров вокруг. В одной из частей храма находится статуя спящего Будды, увидеть которую приезжают паломники со всего мира.

К храму можно подняться по каменистой лестнице, один из монахов откроет дверь и проведет по всем залам, в которых можно увидеть множество старинных статуй Будды, а также большое количество фигур, вырезанных в гранитных стенах подземной части храма.

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За золотым забором в храме растет священное дерево Бо, под которым установлена гранитная статуя Будды. Это одно из старейших деревьев на Земле, считается, что его возраст равняется 23 векам. По преданию, дерево Бо выросло из саженца, взятого от дерева в Будха Гойя (Непал), под которым Будда обрел просветление. Именно поэтому оно является священным символом и самым притягательным объектом поклонения для миллионов буддистов во всем мире.

Пляжи Галле

Рядом с фортом в Галле находится общественный пляж, который отлично подходит для купания. Он огражден от больших океанических волн коралловым рифом и скалами, поэтому плавать здесь – одно удовольствие. Упоминанием о близости рифа служат небольшие кусочки кораллов, которые выносит водой на берег.

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Кстати, относительно коралловых рифов. Власти Шри-Ланки не сильно уделяют внимание вопросам экологии и сохранности кораллового рифа в акватории рядом с островом. А зря. К примеру, на Мальдивах, которые находятся по соседству, существуют целые программы по защите и восстановлению пояса кораллов в Индийском океане. И островитяне знают, что делают. Именно благодаря мощной защите кораллов жителям Мальдивских островов удалось спастись от сильнейшего цунами, которое случилось здесь в 2004 году. А вот Шри-Ланке, к сожалению, пришлось хуже. Практически вся юго-западная часть острова пострадала от разрушающей стихии, погибло от 225 до 300 тысяч человек, многие пропали без вести.

На видео хорошо видно, как волна огибает побережье Шри-Ланки и продолжает свое движение в направлении Мальдивских островов, высота которых над уровнем моря составляет всего 1 метр. Дело в том, что природа может не только наказывать, но и защищать, достаточно всего лишь к ней уважительно относиться. Мальдивские острова, наверное, единственная страна Юго-Восточной Азии, которая на государственном уровне ведет охрану своих коралловых рифов. Как раз они настолько смягчили основной удар волны, что острова практически не пострадали от цунами. Аэропорт восстановил работу на следующий день, несколько отелей закрылись на ремонт, даже прием туристов на Мальдивах не прекращался. Тогда как Шри-Ланка восстанавливается от цунами и по сей день.

Храм Большого Будды

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Буддийских храмов мало не бывает, к тому же, они все разные. Если отправиться в город Бентота (на местном трехколесном такси тук-тук либо на поезде), то можно увидеть уникальный храм Канди Вихара. Точнее, сначала вы увидите огромные ступеньки и голову Будды наверху, а уже потом – и сам величественный храм. Кстати, это самый большой сидящий Будда в мире.

Храм Канди Вихара называют центром буддизма Шри Ланки. Чтобы войти на его территорию, необходима соответствующая одежда – закрытые плечи и колени. Обувь оставляем за воротами и передвигаемся босиком. Рядом со зданием любого буддистского храма обязательно есть скверик – место в тени для отдыха и медитации. Вокруг витают ароматы благовоний, это очень умиротворяет и расслабляет.

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Кстати, к каждому храму «прикреплен» свой слон – здесь он священный. Животному поклоняются, ради благословения проходят под его туловищем три раза (особенно часто этот ритуал выполняют с маленькими детьми на руках), а также кормят всевозможными фруктами. Этот слон, как оказалось, особенно любит ананасы и манго. Я тоже попробовала его покормить: ест прямо с рук. Ощущение слегка будоражащее и вызывающее детский восторг.

Купание с черепахами

Еще одно место для обязательного посещения на Шри-Ланке – пляж Хиккадува. Здесь тоже словно возвращаешься в детство и испытываешь невероятные эмоции. Ведь в местной лагуне можно поплавать рядом с огромными черепахами.

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Это оливковые черепахи, которых чаще всего можно встретить у берегов Шри-Ланки. Это хищный вид, питающийся беспозвоночными, не против черепахи полакомиться и водорослями. Наибольшая вероятность встретить черепах в лагуне Хиккадувы – утром, именно тогда животные приближаются к берегу, чтобы позавтракать. Позже их можно увидеть на поверхности океана, где они сбиваются в большие группы, чтобы не переохладиться и не стать приманкой для других хищников.

Животные настолько привыкли к людям, что плавают рядом и открывают рот, требуя водоросли, которые с удовольствием кушают прямо из рук. Правда, плавая с черепахами, стоит соблюдать некоторые правила, которые вам озвучит представитель зоозащитной организации, находящийся рядом.

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Во-первых, черепах нельзя трогать. Многим из них больше сотни лет, и неаккуратное касание может навредить животному, либо даже повредить панцирь. Во-вторых, кормить черепах можно строго теми водорослями, которые (за небольшую плату) предлагает тот же зоозащитник. Ну, и третье правило лично от меня – аккуратно перемещаться в воде. Опять же – чтобы не навредить черепахам и чтобы не напоротиться на кораллы, которыми я успешно порезала ногу. Если есть возможность, возьмите с собой заранее специальные силиконовые носки для хождения по океанскому дну. А в целом, плавание с черепахами – это невероятные эмоции, уникальное единение с природой. Я впервые видела черепах так близко.

Рыбаки на шестах

«Все приезжающие на Шри-Ланку должны увидеть их», «это аутентичная Шри-Ланка, какой она была много веков назад», «где бы вы не находились на острове, сколько часов вам бы не пришлось добираться до них, это того стоит». Это фразы, которые я читала о знаменитых рыбаках на шестах, готовясь к поездке на Шри-Ланку и составляя список мест, которые обязательно стоит посетить.

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Они действительно легенда острова. Ловить рыбу необычным способом, сидя на шестах и выжидая добычу, здесь начали еще столетия назад. Чудо-рыбаки, как я вычитала, находятся на юго-западе острова всего в трех точках – Kathaluwa, Koggala и Ahangama. Я отправилась в Коггалу, поскольку она была ближе всего – где-то в 80-90 км от моего отеля.

Когда водитель тук-тука остановился, я увидела прославленные шесты, изображаемые на открытках из Шри-Ланки. Подойдя ближе, я увидела и «рыбаков». На деле это оказались не аутентичные трудяги, которые при тебе словят рыбку хитрым способом, а всего-навсего актеры, переодетые в рыбаков. Я расстроилась уже на этом моменте, так как запахло фальшивкой. Дальше было еще обиднее – за то, чтобы залезть на шесты, как это делали тру-рыбаки, они потребовали 50 долларов – пару минут и несколько фото. Я сказала «нет, ребята», бесплатно сфотографировала красивый океан и пустые шесты, как символ коммерциализации, и уехала обратно.

Поэтому рекомендовать это место к посещению не буду. Во всяком случае, решать вам – если хотите отправиться «посмотреть на рыбаков», можете выбрать любое из трех мест, которые я перечислила выше.

Чайная плантация

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Побывать на Шри-Ланке, Цейлоне, острове чая и не отправиться на плантацию – значит, просто не побывать на Шри-Ланке, как говорят местные. Мы поселились на юго-западной части острова, и ехать к ближайшей большой горной плантации пришлось бы 6-8 часов. Поэтому мы отправились на плантацию поменьше. Она оказалась весьма необычной. Чай выращивают просто в зарослях пальм. Стоит сказать, что, собирая чай, срывают только верхние, самые яркие листочки. Они и считаются самыми отборными и вкусными.

Кстати, здесь же можно продегустировать чай, собранный на этой плантации. Пить цейлонский чай на Цейлоне – что может быть лучше. Местный напиток очень приятный на вкус. Здесь его готовят по особому рецепту: добавляют в чай специи – корицу, гвоздику, иногда острый перец. Любят все-таки ланкийцы остроту, даже в чае.

Ну и, конечно, здесь необходимо купить чай – на подарок друзьям, родственникам, себе. Он тут невероятно ароматный, крепкий и свежий. К тому же, очень дешевый: упаковка 100 г стоит 280 рупий (1,55 доллара).

Городская жизнь на Шри-Ланке

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Чтобы прочувствовать настоящую жизнь острова, не курортно-туристическую, а реальную, стоит окунуться в хаос любого из шри-ланкийских городов. Я поехала в Калутару. Это небольшой городок с населением 40 тысяч человек, где находятся железнодорожная станция, множество банков, несколько супермаркетов, сувенирные магазины, фруктовые рынки и лавочки с чаем.

Городская жизнь южно-азиатских городов очень быстра даже для жителей мегаполисов. Людей на улицах очень много, транспорта – еще больше. Рядом с магазинчиками отдыхают коровы, шастают велосипедисты и мотоциклисты. Если поднять голову чуть вверх, можно увидеть традиционную архитектуру острова, очень похожую на индийскую. Это двух- или трехэтажные здания, которые словно наседают друг на друга, опираясь на «соседа». На сооружения добавляют новые этажи и пристройки, выглядит это очень сумбурно. Но это часть шри-ланкийской жизни, и здания отлично вписываются в картину города, словно кадры какого-то индийского фильма.

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Города Ши-Ланки поразительным образом сочетают в себе черты колониального прошлого и настоящего, неторопливый уклад древних времен с традиционными буйволовыми повозками и темп сегодняшней жизни. Португальцы, датчане, британцы оставили стране свои церкви и памятники, водные каналы и волнорезы, религию, обогатили местные традиции своими обычаями, а кухню – блюдами.

Рынок фруктов на Шри-Ланке

Шри-Ланка – страна экзотических фруктов. Здесь растут очень вкусные папайя, саусеп, манго, ананас, мангустин, стар-фрут и другие необычные растения. Попробовать их стоит все – хотя бы по чуть-чуть. Для меня открытием стал саусеп – цитрус с очень необычным вкусом. Раньше я о нем знала только как о добавке в чай.

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Поход на местный рынок фруктов – это возможность побеседовать с местными и почувствовать шри-ланкийское гостеприимство. Вам дадут попробовать огромное количество очень вкусных фруктов, а также расскажут, где найти лучший чай, сувениры и куда пойти поужинать. С местными общаться очень легко и приятно – словно со старыми знакомыми. Ну и приятный бонус – при покупке продавец обязательно положит вам веточку бананов в подарок.

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Если вы рассматриваете для путешествий Южную Азию, Шри-Ланка – отличный вариант, с чего начать. Это отличное место для релакса – местная природа и океан способствуют максимальному расслаблению. Отсюда можно начать знакомство с буддизмом и индуизмом, просто посетив местные храмы и пообщавшись с монахами. Этот остров – лучше любого зоопарка, ведь тут можно увидеть многих экзотических животных в их естественной среде обитания. Без сомнения, украинскому туристу здесь точно будет чему удивиться.

Вероника Кордон