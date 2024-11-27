Эти локации идеальны из-за множества особенностей, включая их расположения.

Nocturnal tourism — "ночной туризм" — становится все популярнее и популярнее с годами. В частности, в норвежском городе Тромсё зафиксировано в два раза больше поисков жилья по сравнению с прошлым годом. Все больше и больше людей устремляются в Норвегию в надежде увидеть северное сияние, но какие еще страны предлагают столь же захватывающие ночные впечатления?

The Independent назвало другие пять сказочных мест, которые подойдут любителям посмотреть на звезды в 2025 году.

Национальный парк Брайс-Каньон, США

Этот обширный заповедник, который в 2019 году получил золотой статус от Международной организации темного неба, славится своими шпилевидными скальными образованиями малинового цвета.

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Высокое возвышение, чистый воздух и удаленное расположение позволяют получить наилучшие параметры для наблюдения за небом. Лучшее время года для посещения - с июня по август. Одними из знаковых смотровых площадок парка являются Sunrise Point, Inspiration Point, Whiteman Bench Picnic Area и Yovimpa Point.

Ледниковая лагуна Йёкульсарлон, Исландия

Если вы хотите впервые увидеть северное сияние, экперты предлагают забронировать билеты в Исландию, чтобы отправиться в ледниковую лагуну Йёкульсарлон в национальном парке Ватнайёкюдль.

Лучший шанс увидеть это невероятное световое явление — с 9 вечера до 3 утра с начала сентября до середины апреля.

Поездка из Рейкьявика до ледниковой лагуны Йёкульсарлон занимает около пяти-шести часов, но по пути вы можете заехать на другие достопримечательности, такие как ледник Мюрдальсйёкудль и пляж Рейнисфьяра с черным песком.

Трансграничный парк Кгалагади, Южная Африка

Если днем посетители парка Kgalagadi Transfrontier сфокусированы на том, чтобы увидеть диких животных на сафари, то ночью все внимание на небе. Расположение парка обеспечивает идеальные условия для астрономических наблюдений.

Глэмпинг и роскошные домики становятся все более популярными вариантами для туристов, желающих насладиться этим уникальным южноафриканским опытом.

Де Бошплаат, Нидерланды

Де Бошплаат - это природный заповедник, расположенный на восточной стороне острова Терсхеллинг в Нидерландах, который с 2015 года тоже считается "парком темного неба".

Зимой, весной и осенью небо здесь, как правило, более чистое, так что у вас будет достаточно времени, чтобы подготовиться к путешествию и наблюдению за звездами.

Национальный парк Севенны, Франция

Волшебный ночной поход по крупнейшему в Европе международному заповеднику темного неба наверняка оставит впечатление на всю жизнь — завораживающие созвездия и Млечный Путь в нетронутом национальном парке Севенн на юге Франции никого не оставят равнодушным.

Но важно знать, что в летний период, когда погода более сухая, в парке довольно много "ночных посетителей".

Другие новости из области туризма

Ранее УНИАН сообщал про удивительный горнолыжный курорт, который расположен в Греции. Зимой знаменитое грецкое сило может порадовать и чудесными пейзажами, и вкусной кухней.

Кроме того, стоит подумать также о поездке в Европу — в города с лучшими рождественскими ярмарками, до которых довольно легко доехать на поезде.

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