Увидеть полярное сияние можно будет не только этой ночью, а до раннего утра воскресенья.

Вечером 10 октября сразу в нескольких регионах Украины небо осветило полярное сияние. Жители разных городов наблюдают ярко-розовые цвета в небе.

Полярным сиянием могут насладиться жители Киевской, Винницкой, Ривненской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Одесской областей и других регионов. Кадры невероятного неба публикуют местные телеграм-каналы и СМИ.

Примечательно, что удивительное полярное сияние также могут наблюдать жители Канады, США, Ирландии, Германии, Великобритании и других стран. Спровоцировало редкое явление сильная геомагнитная буря.

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Увидеть полярное сияние можно будет не только этой ночью, а до раннего утра воскресенья.

Полярное сияние в Украине

Украинцы уже имели возможность наблюдать полярное сияние в вечернем и ночном небе. Редкое розовое свечение на днях замечали жители Одесской и Ивано-Франковской областей.

Полярное сияние в Украине можно было увидеть и в мае. По словам специалистов, этот год является одним из лучших для появления полярного сияния за последние 20 лет.

Хотя обычно полярное сияние наблюдается в полярных областях – в Арктике (северное сияние) и Антарктике (южное сияние), в этом году из-за активности Солнца оно будет более интенсивным и может распространяться на более низкие широты, чем обычно.

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