Признание вакцины CoviShield появилось на фоне сообщений, что эта вакцина не подходит для цифровых зеленых сертификатов ЕС.

Семь стран-членов Евросоюза будут признавать прививку индийской вакциной CoviShield у тех лиц, которые будут прибывать из третьих стран.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники.

В частности, Австрия, Германия, Словения, Греция, Ирландия и Испания будут принимать путешественников, которые будут посещать эти страны после прививки вакциной CoviShield.

Также такие страны Шенгенской зоны как Исландия и Швейцария будут принимать граждан других стран с документами, свидетельствующими о прививках этой вакциной.

Отдельно источники сообщили, что Эстония будет признавать у посетителей все вакцины, разрешенные в Индии.

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Ранее источники сообщали, что Индия не будет признавать свидетельства ЕС о вакцинации, если Евросоюз не признает аналогичные индийские сертификаты.

Признание вакцины CoviShield появилось на фоне сообщений, что эта вакцина не подходит для цифровых зеленых сертификатов ЕС, которые пока применяются лишь для граждан Евросоюза.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки начали делать именно вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови. В конце марта Индия приостановила экспорт вакцины CoviShield из-за высокого внутреннего спроса. По контракту Украина должна получить еще 1,5 млн доз вакцины CoviShield. Ожидается только разрешение правительства Индии.

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Автор: Виталий Саенко