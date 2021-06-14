Прививка должна быть сделана вакциной, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам.

Совет Европейского союза отменил некоторые ограничения на путешествия для владельцев сертификатов вакцинации в пределах ЕС.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС по поводу обновленных рекомендаций для ограничений на путешествия.

"Владельцы сертификатов вакцинации, выданных в соответствии с регламентом ЕС о цифровых COVID-сертификатах, не должны подлежать тестированию или карантину/самоизоляции, если они полностью вакцинированы вакциной, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и если прошло не менее 14 дней со времени полной вакцинации", - отмечается в сообщении.

При этом указано, что страны-члены также могут отменить такие ограничения после первой дозы, если еще необходимо будет пройти вторую прививку.

Читайте такжеВ МИД рассказали, какие страны признают украинский бумажный COVID-сертификат (видео)Кроме того, тестирование и самоизоляцию не должны проходить лица, выздоровевшие от коронавирусной болезни и имеющие сертификат, где указывается, что прошло не менее чем 180 дней со дня подтверждения положительного результата теста.

COVID-сертификаты в ЕС

9 июня Европейский парламент окончательно дал "зеленый свет" внедрению цифровых COVID-сертификатов для путешествий в условиях пандемии.

В то же время отдельные страны-члены ЕС уже начали выдавать цифровые COVID-сертификаты. Среди них Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша, которые присоединились к технической системе Евросоюза по проверке цифровых сертификатов для путешествий.

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Автор: Виталий Саенко