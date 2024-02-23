Первые рейсы через аэропорт Салерно Коста д’Амальфи запланированы на июль 2024 года.

Амальфитанское побережье на юге Италии, внесенное в список всемирного наследия ЮНЕСКО, является одним из самых популярных среди туристов регионов страны. Его деревушки на скалах, окрашенные в пастельные тона, и террасы с лимонными рощами привлекают около пяти миллионов туристов в год.

Однако долгое время преградой на пути туда для путешественников было отсутствие собственного аэропорта. Самым простым способом добраться до таких городов, как Амальфи и Позитано, было прилететь в аэропорт Неаполя, а затем с несколькими пересадками на поездах и автобусах уже добраться до конечного пункта назначения, пишет Euronews Travel.

Но есть хорошие новости! Уже в июле 2024 года аэропорт Салерно Коста д’Амальфи (Salerno Costa d’Amalfi Airport) открывается после реконструкции для коммерческих международных авиаперелетов.

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Первой рейсы через аэропорт с 11 июля запустит испанская бюджетная авиакомпания Volotea. Лоукостер уже анонсировал четыре маршрута, соединяющих береговую линию с Кальяри, Вероной и Катанией в Италии и Нантом во Франции.

Аэропорт Салерно Коста д’Амальфи расположен в 45 километрах на юго-восток от города Амальфи и в 21 километре от Салерно, куда сейчас посетители прибывают на поезде и дальше пересаживаются на местные автобусы до населенных пунктов Амальфитанского побережья.

Этот аэродром был построен еще в 1926 году и на протяжении многих лет служил военным аэропортом, летной школой, пожарным центром и частным аэропортом. В 2007 году были внесены изменения, открывающие аэропорт для коммерческих рейсов, но в 2016 году он полностью закрылся на реконструкцию.

За это время была расширена взлетно-посадочная полоса, а сейчас ведутся работы над новым пассажирским терминалом, который будет завершен к 2027 году. Власти заявляют, что развитие продолжится до 2043 года, когда аэропорт надеется обслуживать около шести миллионов пассажиров в год.

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики Mabrian, которые с помощью искусственного интеллекта проанализировали спонтанные разговоры о путешествиях в социальных сетях в период с января по октябрь 2023 года, пришли к выводу, что Италия будет самой популярной страной Европы среди туристов в 2024 году.

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