Китайский город Яньцзинь имеет несколько особенностей / Коллаж УНИАН, фото - скриншот

Город Яньцзинь расположен в китайской провинции Юньнань и является самым узким в мире. В нем здания расположены между двумя горами и вдоль реки, а жители подвержены риску сильных землетрясений, пишет Express.

Американский блогер Дрю Бински отправился в Яньцзинь, чтобы изучить этот необычный город. Несмотря на его малую ширину, в нем проживают 450 000 жителей.

Некоторые дома в Яньцзине цепляются за склоны скал. Есть места, в которых полоса зданий становится настолько узкой, что ее ширина составляет всего 30 метров.

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Главная дорога в Яньцзине следует вдоль русла реки. По обе стороны расположены полосы зданий, а в самом широком месте ширина города составляет 300 метров.

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Блогер пошутил, что в этом городе трудно заблудится. Также он отметил, что у Яньцзина есть особое очарование из-за уникальной географической среды.

У города есть и серьезная проблема - высокий риск землятрясений. Дело в том, что здания установлены на сваях, а почва нестабильна. Помимо этого во время сильных наводнений повышается уровень воды.

В 2006 году в округе Чжаотун, в котором расположен Яньцзинь, произошло землятрясение магнитудой 5,1. В результате стихии обрушились около 6000 домов и погибли 22 человека.

Другие интересные города

Ранее УНИАН писал, что эксперты определили лучшие города Европы для поездок на Хэллоуин. Рейтинг возглавил итальянский город, в котором регулярно проводятся экскурсии на пугающую тематику.

Помимо этого, влиятельный туристический ресурс European Best Destinations назвал лучший город Европы для посещения этой осенью. Им стал уютный городок в Словении.

Также известная тревел-журналистка Порша Джонс показала курорт, в котором снимали "Игру престолов". Это живописное место расположено в Марокко и имеет уникальную атмосферу.

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