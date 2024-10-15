Возглавила рейтинг итальянская столица Рим.

Многие туристы любят привязывать время посещения тех или иных городов под определенные праздники – и Хэллоуин является одним из самых популярных стреди них.

Специалисты британского туристического оператора Riviera Travel составили свежий Spooky Travel Index, ранжирующий города по их способности создать лучшую атмосферу на Хэллоуин. Чтобы найти самые пугающие направления, эксперты оценили несколько ключевых факторов в разных странах, включая количество тематических туров, кладбищ и среднюю продолжительность светового дня. Затем каждое направление оценивалось индивидуально по каждому фактору и получало общую оценку из 60 баллов.

Возглавила рейтинг итальянская столица Рим, набравшая 51 из 60 баллов. В городе проводится аж 36 экскурсий на пугающую тематику, включая тур по древним склепам и катакомбам города, идеально подходящий для того, чтобы проникнуться духом Хэллоуина. При этом в городе доступны для посещения 24 кладбища, что добавляет ему жуткой атмосферы. В течение октября в Риме в среднем 11 часов светового дня, так что у туристов будет еще достаточно времени, чтобы насладиться духом Хэллоуина после захода солнца.

Видео дня

Вторую строчку в рейтинге заняла чешская столица Прага с 50 из 60 баллами, окутання множеством леденящих душу легенд. Поговаривают, что в городе находятся некоторые из самых населенных привидениями сооружений в Европе, включая Седлецкую костницу – небольшую часовню, в которой хранится более 40 тысяч человеческих костей.

На третьем месте расположилась столица Франции Париж, которая набрала 49 из 60 баллов. "Город любви" имеет свою темную сторону, приглашая туристов отправиться в тур по своим знаменитым жутким катакомбам. Всего же в городе доступно 25 тематических экскурсий, в том числе посещение городского кладбища Пер-Лашез.

10 лучших городов Европы для поездок на Хэллоуин в 2024 году

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты компании Holidu назвали самые переполненные достопримечательности Европы, многие из которых потеряли все свое очарование из-за огромных толп.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.