Летом здесь стоит сумасшедшая жара, но осенью температура становится комфортной.

Если вы планируете свой отпуск на эту осень и хотите новых впечатлений в не "попсовом" месте на берегу моря, пора обратить внимание на Эс-Сувейру - прибрежную жемчужину Марокко. Такой совет на страницах издания The Mirror дает известная тревел-журналистка Порша Джонс.

"Забудьте об историческом шарме Марракеша или драматических дюнах Сахары - Эс-Сувейра предлагает другую магию. Этот продуваемый ветрами приморский город на атлантическом побережье Марокко, который часто не замечают обычные туристы, выглядит как хорошо сохранившаяся тайна", - говорится в публикации.

Эс-Сувейра расположена на бурном побережье Атлантического океана, имеет оживленный рыбацкий порт и центр города, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город славится своей исторической атмосферой с древними стенами и красочными рынками.

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Известный как "Город ветров Африки", это пристанище для любителей виндсерфинга, особенно в период с апреля по ноябрь, когда ветер дует в полную силу. Но вам не нужно быть адреналиновым наркоманом, чтобы влюбиться в это место.

Эс-Сувейра с ее улицами, наполненными искусством, площадями, залитыми солнцем, и улицами, пахнущими пряностями, идеально подходит для тех, кто ищет кусочек аутентичной марокканской жизни без высокой цены.

Что посмотреть и чем заняться в Эс-Сувейре

Ни один визит в Эс-Сувейру не будет полным без изучения Скала-де-ла-Виль - древней оборонительной стены, которая когда-то защищала город от пиратов и захватчиков. Эти укрепленные стены, простирающиеся вдоль побережья океана, являются домом для бронзовых пушек, которые выдержали испытание временем с 18 века.

Они не только являются частью военной истории Эс-Сувейры, но и предлагают эпические виды на волны Атлантического океана, разбивающиеся о побережье.

А еще, прогуливаясь вдоль этих "зубцов", вы можете увидеть, где снимались сцены из "Игры престолов". Некоторые места в Эс-Сувейре сыграли роль города Астапор в "Игре престолов", того самого, который Дейнерис успешно завоевала. Несколько ключевых сцен для 3-го сезона сериала были сняты вокруг городских стен и порта Эс-Сувейры.

Один из лучших способов исследовать Эс-Сувейру и ее окрестности - сесть на велосипед. Непринужденная атмосфера города, широкие открытые пространства и относительно ровная местность делают велосипед идеальным способом увидеть прибрежные достопримечательности и местную культуру.

Популярные маршруты включают живописные окрестные леса, посещение берберских деревень или прогулки вдоль горного побережья Атлантического океана.

Художественные галереи и ремесленные мастерские

Эс-Сувейра - это приют для художников и творческих людей, а его яркое художественное сообщество является одной из достопримечательностей города. В центре города разбросаны бесчисленные галереи, которые демонстрируют всё: от современного марокканского искусства до традиционных ремесел.

Galerie d'Art Damgaard - обязательна к посещению. Это одна из самых известных галерей в городе, которая рекламирует работы марокканских художников, многие из которых черпают вдохновение в цветах, ритмах и текстурах города.

Цитадель Эс-Сувейра

Цитадель Эс-Сувейра, построенная португальцами в 16 веке, является еще одной исторической достопримечательностью. Величественная крепость возвышается над побережьем, откуда открывается панорамный вид на гавань и Атлантику.

Это сооружение было стратегическим военным форпостом, и хотя оно больше не используется для обороны, это прекрасное место, чтобы увидеть следы реальной истории.

Если вы любите фотографировать, цитадель станет идеальным местом для того, чтобы запечатлеть суть Эс-Сувейры - контраст грубых каменных стен на фоне бесконечной лазури Атлантики создает великолепные фотографии.

Пляж Эс-Сувейра

Пляж Эс-Сувейра - это больше, чем просто место для любителей виндсерфинга и кайтсерфинга, хотя они, бесспорно, стекаются сюда недаром. Широкое песчаное пространство идеально подходит для прогулок по побережью, бюджетной прогулки на верблюдах или просто понежиться на солнце с хорошей книгой.

Для любителей приключений местные инструкторы предлагают уроки виндсерфинга и кайтсерфинга, которые помогут начинающим сориентироваться.

Что поесть в Эс-Сувейре

Что касается еды в Эс-Сувейре, на ум приходит одно слово: морепродукты. Расположение города на берегу Атлантического океана означает, что улов всегда доступен и свеж, и вам будет трудно найти лучшее место, чтобы насладиться невероятными прибрежными щедротами Марокко.

Для настоящего марокканского опыта оживленный рыбный рынок возле порта сам по себе является приключением.

Здесь вы можете выбрать рыбу на свой вкус - сардины, морского окуня или осьминога - и приготовить ее на гриле в одном из киосков неподалеку. Просто, свежо и невероятно вкусно.

Чтобы попробовать изысканные блюда, здесь есть и дорогие рестораны французско-марокканской кухни. Если вы ищете что-то более местное, то здесь тоже выбор широкий.

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