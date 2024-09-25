Марибор назвали лучшим осенним направлением Европы в 2024 году / фото ua.depositphotos.com

Влиятельный туристический ресурс European Best Destinations назвал словенский город Марибор лучшим европейским направлением для посещения этой осенью – период года, который многие путешественники считают лучшим для изучения популярных туристических городов.

Как отмечают авторы свежего исследования, с середины сентября листья виноградников, окружающих Марибор, украшаются самыми красивыми цветами. Тем временем, в центре города уже почти пять веко растет старейшая виноградная лоза в мире (это официально зарегистрировано в Книге рекордов Гиннеса), и это единственное растение, у которого есть собственный музей – Дом Старой Лозы.

Также Марибор считается одним из лучших кулинарным направлением в Европе – это идеальное место для путешествий, если вы ищете аутентичность, уникальный человеческий опыт, теплые встречи и приятные открытия в самом сердце Европы.

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Кроме того, Марибор с население менее 100 тысяч жителей имеет репутацию счастливого и гостеприимного города, принимающего многочисленные международные культурные и спортивные мероприятия в течение года.

Активным городским отдыхом можна насладиться всего в нескольких шагах от центра города на зеленой горе Похорье. Живописные природные пейзажи предлагают бесконечные возможности для пеших прогулок, езды на велосипеде, катания на лыжах и экстремальных видов спорта.

10 лучших направлений Европы для посещения осенью 2024 года

  1. Марибор, Словения.
  2. Каппадокия, Турция.
  3. Севилья, Испания.
  4. Флоренция, Италия.
  5. Гранада, Испания.
  6. Плитвицкие озера, Хорватия.
  7. Сан-Андрес, остров Тенерифе, Испания.
  8. Лугано, Швейцария.
  9. Будапешт, Венгрия.
  10. Бодрум, Турция.

Всего в список попал 21 направление по всей Европе.

Как сообщал УНИАН, ранее сказочный австрийский город Зальцбург, разположенный в окружении Альпийских гор, назвали самым трендовым зимним направлением Европы в этом году.

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