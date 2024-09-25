Всего в список попал 21 направление по всей Европе.

Влиятельный туристический ресурс European Best Destinations назвал словенский город Марибор лучшим европейским направлением для посещения этой осенью – период года, который многие путешественники считают лучшим для изучения популярных туристических городов.

Как отмечают авторы свежего исследования, с середины сентября листья виноградников, окружающих Марибор, украшаются самыми красивыми цветами. Тем временем, в центре города уже почти пять веко растет старейшая виноградная лоза в мире (это официально зарегистрировано в Книге рекордов Гиннеса), и это единственное растение, у которого есть собственный музей – Дом Старой Лозы.

Также Марибор считается одним из лучших кулинарным направлением в Европе – это идеальное место для путешествий, если вы ищете аутентичность, уникальный человеческий опыт, теплые встречи и приятные открытия в самом сердце Европы.

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Кроме того, Марибор с население менее 100 тысяч жителей имеет репутацию счастливого и гостеприимного города, принимающего многочисленные международные культурные и спортивные мероприятия в течение года.

Активным городским отдыхом можна насладиться всего в нескольких шагах от центра города на зеленой горе Похорье. Живописные природные пейзажи предлагают бесконечные возможности для пеших прогулок, езды на велосипеде, катания на лыжах и экстремальных видов спорта.

10 лучших направлений Европы для посещения осенью 2024 года

Всего в список попал 21 направление по всей Европе.

Как сообщал УНИАН, ранее сказочный австрийский город Зальцбург, разположенный в окружении Альпийских гор, назвали самым трендовым зимним направлением Европы в этом году.

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