Возглавила рейтинг Япония, за ней следуют Швейцария и Куба.

Аналитики британской платформы Money.co.uk назвали топ-10 стран мира, жители которых ведут самый здоровый образ жизни.

Об этом пишет Express.

Отмечается, что при составлении рейтинга эксперты учитывали такие показатели, как качество воздуха, ситуация с безопасностью и количество солнечных дней в году. Также команда проанализировала среднюю продолжительность жизни в стране, уровень ожирения среди местных жителей и доступность системы здравоохранения.

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Возглавила рейтинг Япония, что делает ее одним из лучших мест в мире для жизни.

В частности, по данным экспертов, в стране невероятная система общественного транспорта, а это означает, что очень немногие люди владеют собственным автомобилем, и потому загрязнение воздуха в Японии очень низкое, и жители поддерживают здоровье и форму, гуляя.

Также в Японии чрезвычайно низкий уровень ожирения – всего 3,6% населения, что отражает здоровый образ жизни ее граждан.

Самые здоровые страны мира:

1. Япония

2. Швейцария

3. Куба

4. Словения

5. Армения

6. Хорватия

7. Финляндия

8. Польша

9. Бельгия

10. Италия

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали лучшие страны для жизни на пенсии.