По мнению экспертов, лучше всего встречать старость в Канаде, Исландии и Новой Зеландии.

Исследование GoBankingRates показало, что самой безопасной страной в мире для пенсионеров является Канада, которая занимает 12-е место в Глобальном индексе мира.

Об этом пишет Express.

Как отмечают составители индекса, в Канаде очень низкий уровень насильственных преступлений и она является одной из четырех неевропейских стран, попавших в Глобальный индекс мира.

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Кроме того, Канаду выделили за счет высокого уровня системы здравоохранения.

Также здесь немало достойных внимания туристических достопримечательностей, одной из главных среди которых является всемирно известный Ниагарский водопад.

Топ-10 самых безопасных стран мира для пенсионеров:

1. Канада

2. Исландия

3. Новая Зеландия

4. Ирландия

5. Дания

6. Австрия

7. Португалия

8. Сингапур

9. Япония

10. Швейцария

Как сообщал УНИАН, ранее платформа InterNations определила топ туристических направлений в 2022 году, где легче всего заводить друзей.

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