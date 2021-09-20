Власти страны планируют в этом году все же не отказываться от курортного сезона.

Власти Австрии, где хотят отменить карантинные ограничения, планируют провести горнолыжный сезон 2021-2022. Правда, он пройдет с некоторыми ограничениями.

Об этом пишет Kurier.

"В этом году зимние отпуска (на горнолыжных курортах, - ред.) однозначно будут", - заявила министр туризма страны Элизабет Кестрингер.

При этом она указала, что для людей, прошедших полный курс вакцинации, и тех, кто переболел COVID-19, ограничения будут минимальны, но носить маски все же придется. Кроме того, разрешат вечерние развлечения.

Читайте также(Пост)коронавирусная Австрия, или всемогущий COVID-сертификатДокумент о полном курсе вакцинации, о перенесенной болезни или отрицательный тест на COVID-19 необходимо будет предъявить на этапе покупки билетов на подъемник.

Такие же правила планируют применить к рождественским ярмаркам.

По словам губернатора провинции Тироль Гюнтера Платтера, в местных гостиницах уже много забронированных номеров на лыжный период. Также он указал, что благодаря массовой вакцинации стала возможна работа горнолыжных курортов.

Стоит отметить, что в прошлом году горнолыжный сезон в Австрии не задался. Местные жители могли кататься на лыжах с 24 декабря, но в начале сезона все развлекательные заведения были закрыты. Кроме того, иностранным туристам из зон риска приходилось проходить 10-дневную самоизоляцию, что точно не улучшало отдых.

Как ранее сообщал УНИАН, на территории действующего Королевского госпиталя в Челси (Лондон, Великобритания) 21 сентября 2021 года откроется ежегодная грандиозная выставка цветов RHS Chelsea Flower Show.

Автор: Анастасия Горбачева