Торжественное мероприятие накануне открытия выставки посетила легендарная британская актриса Джуди Денч.

На территории действующего Королевского госпиталя в Челси (Лондон, Великобритания) 21 сентября 2021 года откроется ежегодная грандиозная выставка цветов RHS Chelsea Flower Show.

Первые фотографии с подготовительного мероприятия накануне открытия показал фотосервис Reuters. Среди прочих, его посетила легендарная британская актриса Джуди Денч.

Отметим, в прошлом году Chelsea Flower Show, которое обычно проводится в мае, пришлось перенести в онлайн-формат из-за пандемии коронавируса. В этом году его также не разрешили провести в мае, перенеся на 21-26 сентября.

И вот спустя два года перерыва главное цветочное мероприятие Великобритании возвращается. На этот раз посетители Chelsea Flower Show вновь получат возможность погулять среди удивительных цветочных композиций, которые садовники готовят специально под событие, а также подобрать себе растения домой.

В то же время летом прошло еще одно мероприятие в рамках Chelsea Flower Show – в офлайн формате.

Напомним, в последний раз выставка Chelsea Flower Show в полноценном формате проводилась с 21 по 25 мая 2019 года. Тогда среди именитых гостей была сама королева Великобритании Елизавета II. Как это было, смотрите в большом фоторепортаже на УНИАН.

Автор: Марина Григоренко