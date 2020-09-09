Такое решение компания приняла в связи с высоким спросом со стороны как немецких, так и украинских клиентов.

Крупнейший европейский лоукостер ирландская авиакомпания Ryanair с 27 октября увеличит частоту полетов между Киевом и Берлином до 7 раз в неделю.

Читайте такжеRyanair сокращает 20% рейсов на осень: какие направления пострадают больше всегоОб этом сообщила пресс-служба компании.

"В связи с высоким спросом со стороны как немецких, так и украинских клиентов, Ryanair теперь будет выполнять ежедневные рейсы (+3 дополнительных рейса в неделю) из Киева в Берлин, начиная с 27 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти ежедневные рейсы будут доступны в течение всего зимнего сезона.

Ранее Ryanair заявила, что приостановит часть маршрутов из Украины в сентябре в связи с запретом правительства на въезд иностранцев.

26 августа Кабинет министров Украины принял решение о временном запрете на въезд в Украину иностранцев с 29 августа по 28 сентября.

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Автор: Александр Куницкий