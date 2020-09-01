Перевозчик пока не анонсировал отмену рейсов, но в системе бронирования с 15 по 29 сентября отсутствуют почти все рейсы.

Крупнейший в мире лоукостер Ryanair отменил почти все авиарейсы в Украину во второй половине сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Перевозчик пока не анонсировал отмену рейсов, но в системе бронирования с 15 по 29 сентября отсутствуют почти все рейсы.

В частности, невозможно забронировать рейсы в Польшу, Венгрию, Германию, Австрию и Италию.

Из Киева запланированы только два рейса в Пафос (Кипр) 20 и 27 сентября, несколько рейсов в Испанию (Барселона, Валенсия, Мадрид), а также в Лондон и Манчестер.

Из других украинских городов, куда летает Ryanair, Львов, Харьков, Одесса и Херсон - рейсов в указанный период вообще нет.

Закрытие границ Украины для иностранцев

26 августа Кабмин принял решение о временном запрете на въезд в Украину иностранцев с 29 августа до 28 сентября.

Исключения составляют граждане, которые нуждаются в защите, иностранцы, которые учатся или проходят военную службу в Украине, имеют виды на постоянное и временное проживание, находятся транзитом, дипломаты и консулы.

27 августа правительство установило запрет на въезд иностранных граждан с полуночи 28 августа.

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Автор: Андрей Василюк