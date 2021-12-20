Для въезда в Румынию теперь необходимо заполнить специальную цифровую анкету.

С сегодняшнего дня всем людям, направляющимся в Румынию, необходимо заполнить цифровую анкету.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Информируем, что с сегодняшнего дня, с 20 декабря, всем лицам, направляющимся в Румынию, необходимо заполнить цифровую анкету. Эта анкета является инструментом, направленным на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. На основе анкетных данных сотрудники Управления по общественному здоровью Румынии смогут легче идентифицировать и связаться с лицами, которые контактировали во время путешествия с гражданином, который инфицирован вирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

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В анкете указывается имя и фамилия, идентификационные и контактные данные лица, страна, область, населенный пункт, из которого он путешествует в Румынию, включая транзит; населенный пункт и адрес прибытия в Румынии; транспортное средство, на котором путешествует в Румынии; дата въезда в Румынию; данные несовершеннолетних лиц, если есть.

Анкету заполняют все лица, которые следуют в Румынию любым сообщением.

Цифровую анкету возможно сформировать в электронном виде по ссылке.

Кроме этого, на сайте правительства Румынии указано, что лица, которые прибывают в пункты пропуска этой страны без анкеты, будут обязаны заполнить ее в течение 24 часов. За отказ от ее заполнения предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч леев.

Как сообщал УНИАН, в связи с распространением штамма коронавируса "Омикрон" правительство Италии с 16 декабря отнесло Украину к странам списка Е, что предусматривает запрет на необязательные поездки граждан Украины, в том числе с целью туризма.

Кроме этого, Польша и Финляндия ужесточили ограничения на въезд лиц, въезжающих из-за пределов Европейского Союза, в том числе из Украины.

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Автор: Леся Лещенко