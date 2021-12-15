В Польше ограничения ужесточат с 15 декабря, а в Финляндии - с 21 декабря.

Польша и Финляндия ужесточат ограничения на въезд лиц, въезжающих из-за пределов Европейского Союза, в том числе из Украины.

Об этом сообщается на странице Государственной таможенной службы Украины в Telegram-канале, а также на странице Кристы Микконен, министра внутренних дел Финляндии в Twitter.

"С 15 декабря, 00:00 часов, лица, въезжающие в эту страну из-за пределов Европейского Союза (в том числе из Украины), при пересечении границы должны предоставить результаты негативного диагностического теста SARS-CoV-2, на польском или английском языках, сделанного не ранее чем за 24 часа до пересечения границы", - говорится в сообщении от Государственной таможенной службы.

Также там отметили, что требование иметь отрицательный результат теста касается даже полностью вакцинированных граждан, новые правила будут действовать с 15 декабря.

Читайте такжеУкраина присоединится к мировой сети COVID-сертификатов: откроются десятки странМинистр внутренних дел Финляндии рассказала, что правительство страны уже внесло предложение об ужесточении ограничений для въезда. Согласно предложению, все пассажиры, прибывающие в Финляндию из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны, должны будут подать справку об отрицательном результате теста на коронавирус. Новое ограничение вступит в силу уже 21 декабря.

Справки о вакцинации для въезда в Финляндию скоро также будет недостаточно. В обеих странах ограничения вели на фоне распространения штамма "Омикрон".

Как сообщал УНИАН, с 3 декабря в Украину запрещен въезд иностранцев из ряда африканских стран, где обнаружен штамм "Омикрон". По данным Министерства здравоохранения, на сегодня штамма "Омикрон" в нашей стране еще не обнаружено.

Ранее уже стало известно, что Италия с 16 декабря закрывается для туристов из Украины.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Авторы: Леся Лещенко, Полина Кузенко