Достижение попало в Книгу рекордов Гиннеса.

Компания Sky Elements, занимающаяся шоу с использованием дронов, установила новый мировой рекорд. Ее перформанс попал в Книгу рекордов Гиннесса как "Самая длительная анимация, выполненная дронами" благодаря захватывающему 30-минутному рождественскому шоу в Техасе (США), сообщает Interesting Engineering.

Отмечается, что захватывающее рождественское шоу с участием более 5000 дронов развернулось в комплексе изобразительного искусства/атлетики Birdville ISD в Норт-Ричленд-Хиллз. Таким образом, компания превзошла свое же предыдущее достижение, установленное неделей ранее. Тогда в шоу были задействованы 2500 дронов.

"Мы не только распространяли праздничное настроение, но и поставили свой 11-й рекорд Гиннеса!" - сказал Престон Уорд, главный пилот Sky Elements.

Интересно, что во время просмотра представления зрители оставались в автомобилях. Шоу содержало синхронную звуковую дорожку. Зрители настроили свои автомобильные радиоприемники на указанную FM-частоту, чтобы услышать сопроводительную музыку, дикторский текст и звуковые эффекты.

"Это захватывающее представление из 5000 дронов поднялось в небо, чтобы образовать гигантскую, реалистичную индейку. В дополнение к визуальному зрелищу, индейка резко распустила свои перья, демонстрируя яркую и красочную палитру осени. Далее дрон-шоу превратилось в волшебную рождественскую сцену. ... В конце концов, появился Санта-Клаус и его олени", - говорится в статье.

Рождество 2024 - последние новости

Начальник Главного управления разведки МО Украины генерал Кирилл Буданов поздравил украинцев с Рождеством Христовым. По его убеждению, Украина сегодня - это символ, вмещающий наших детей и родителей, нашу историю и наши планы, нашу культуру, наше понимание справедливости и свободы, наши ценности и идеалы.

Также УНИАН писал о лучших пожеланиях и картинках на Рождество. 25 декабря христиане всего мира отмечали Рождество 2024, обменивались подарками и принимали поздравления от родных.

Вас также могут заинтересовать новости: