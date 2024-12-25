25 декабря христиане всего мира отмечают Рождество 2024, обмениваются подарками и принимают поздравления от родных. Сегодня христиане празднуют рождение Иисуса Христа, который стал спасителем всего человечества.
Готовьте кутю, учите колядки и обязательно поздравьте родных со светлым праздником. Мы собрали красивые пожелания, стихи и открытки с Рождеством, которые поднимут настроение близким и зарядят праздничным настроением.
Поздравления с Рождеством Христовым в стихах, прозе и картинках
В небе звездочка сияет -
Зажигайте свечи.
С Рождеством вас поздравляю
В этот чудный вечер.
Счастья, мира, процветанья,
Радостей вам новых.
Пусть исполнятся желанья.
С Рождеством Христовым!
***
Пусть светлый праздник Рождество
Вам принесет с собой добро,
Согреет каждый уголок
И чудо впустит на порог!
Пусть небеса ваш дом оберегают,
И Ангелы его не покидают,
Сердца всегда пусть вера наполняет,
И Бог вашу семью благословляет!
***
Вот с небес спустилось чудо,
Рождеством его зовут,
И, неведомо откуда,
Всюду радость - там и тут.
Пусть в семье всё будет ясно,
Будет славен дом теплом,
Будут в нём достаток, счастье.
Поздравляю с Рождеством!
***
В этот праздник Рождества
Ангел пусть на крыльях нежных
Принесет тебе любовь,
Мудрость, веру и надежду.
Радость пусть заходит в дом
С каждым утром новым.
Пусть душа поет от счастья!
С Рождеством Христовым!
***
В светлый праздник Рождества
Я желаю всем добра,
Счастья, крепкого здоровья,
Жить в душе с большой любовью,
Чтоб родные рядом были,
Теплотой вас окружили,
Мира, света, волшебства,
Жизнь чтоб сказочной была!
***
Пусть с Рождеством
Придет к Вам в дом
Тепло и благодать,
И светлый праздник принесет
Вам радости сполна!
Храни Вас Бог
От всех невзгод!
Здоровья, сил, добра,
И пусть отныне вам везет
На долгие года!
***
Весь мир наполнен волшебством,
Звезда любви зажглась,
С Христовым, светлым Рождеством,
Я поздравляю вас!
Наполнится пусть счастьем дом,
Даря вам радость вновь,
Пусть вместе с верой будут в нем,
Надежда и любовь!
***
Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю счастья, света, тепла и благополучия в вашем доме. Пусть все родные и близкие будут здоровы и успешны. Хочется пожелать успехов, лучистого настроения и бесконечного везения.
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В этот чудесный день я хочу поздравить тебя с Рождеством Христовым и пожелать, чтобы в твоей жизни всегда было место чуду и вере в волшебство. Пусть исполняются даже самые смелые желания, пусть удача сопутствует всем твоим делам, и пусть твоя голова порой кружится от успеха!
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С Рождеством! Пускай в вашем доме царит уют, гармония и благоприятная атмосфера. Здоровья крепкого и побольше. Благополучия, удачи, взаимопонимания в вашей семье! Счастливых праздников!
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Поздравляю со Светлым праздником - Рождеством Христовым! Пусть в доме будет уют и умиротворение, близкие - счастливы и здоровы. Желаю только добра, и чтобы все загаданные в волшебную ночь желания обязательно сбылись!
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С Рождеством Христовым! Желаю мира твоему дому, твоему сердцу, твоей душе. Пусть яркая звезда ведёт тебя по верному пути к благополучию, пусть в твоей жизни будет радость, любовь, надежда, вера и удача. Желаю семейного уюта, крепкого здоровья и Божьего благословения на долгую счастливую жизнь.
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В самый светлый и волшебный праздник хочу пожелать благодати и спокойствия в семье. Пусть вера в чудо и надежда на лучшее всегда помогают преодолевать любые невзгоды. Пусть болезни, горести и неудачи обходят твоих родных и близких стороной. С Рождеством Христовым!