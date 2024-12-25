Поздравьте близких со светлым праздником Рождеством Христовым - а мы подскажем, чем можно пожелать.

25 декабря христиане всего мира отмечают Рождество 2024, обмениваются подарками и принимают поздравления от родных. Сегодня христиане празднуют рождение Иисуса Христа, который стал спасителем всего человечества.

Готовьте кутю, учите колядки и обязательно поздравьте родных со светлым праздником. Мы собрали красивые пожелания, стихи и открытки с Рождеством, которые поднимут настроение близким и зарядят праздничным настроением.

Поздравления с Рождеством Христовым в стихах, прозе и картинках

В небе звездочка сияет -

Видео дня

Зажигайте свечи.

С Рождеством вас поздравляю

В этот чудный вечер.

Счастья, мира, процветанья,

Радостей вам новых.

Пусть исполнятся желанья.

С Рождеством Христовым!

***

Пусть светлый праздник Рождество

Вам принесет с собой добро,

Согреет каждый уголок

И чудо впустит на порог!

Пусть небеса ваш дом оберегают,

И Ангелы его не покидают,

Сердца всегда пусть вера наполняет,

И Бог вашу семью благословляет!

***

Вот с небес спустилось чудо,

Рождеством его зовут,

И, неведомо откуда,

Всюду радость - там и тут.

Пусть в семье всё будет ясно,

Будет славен дом теплом,

Будут в нём достаток, счастье.

Поздравляю с Рождеством!

***

В этот праздник Рождества

Ангел пусть на крыльях нежных

Принесет тебе любовь,

Мудрость, веру и надежду.

Радость пусть заходит в дом

С каждым утром новым.

Пусть душа поет от счастья!

С Рождеством Христовым!

***

В светлый праздник Рождества

Я желаю всем добра,

Счастья, крепкого здоровья,

Жить в душе с большой любовью,

Чтоб родные рядом были,

Теплотой вас окружили,

Мира, света, волшебства,

Жизнь чтоб сказочной была!

***

Пусть с Рождеством

Придет к Вам в дом

Тепло и благодать,

И светлый праздник принесет

Вам радости сполна!

Храни Вас Бог

От всех невзгод!

Здоровья, сил, добра,

И пусть отныне вам везет

На долгие года!

***

Весь мир наполнен волшебством,

Звезда любви зажглась,

С Христовым, светлым Рождеством,

Я поздравляю вас!

Наполнится пусть счастьем дом,

Даря вам радость вновь,

Пусть вместе с верой будут в нем,

Надежда и любовь!

***

Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю счастья, света, тепла и благополучия в вашем доме. Пусть все родные и близкие будут здоровы и успешны. Хочется пожелать успехов, лучистого настроения и бесконечного везения.

***

В этот чудесный день я хочу поздравить тебя с Рождеством Христовым и пожелать, чтобы в твоей жизни всегда было место чуду и вере в волшебство. Пусть исполняются даже самые смелые желания, пусть удача сопутствует всем твоим делам, и пусть твоя голова порой кружится от успеха!

***

С Рождеством! Пускай в вашем доме царит уют, гармония и благоприятная атмосфера. Здоровья крепкого и побольше. Благополучия, удачи, взаимопонимания в вашей семье! Счастливых праздников!

***

Поздравляю со Светлым праздником - Рождеством Христовым! Пусть в доме будет уют и умиротворение, близкие - счастливы и здоровы. Желаю только добра, и чтобы все загаданные в волшебную ночь желания обязательно сбылись!

***

С Рождеством Христовым! Желаю мира твоему дому, твоему сердцу, твоей душе. Пусть яркая звезда ведёт тебя по верному пути к благополучию, пусть в твоей жизни будет радость, любовь, надежда, вера и удача. Желаю семейного уюта, крепкого здоровья и Божьего благословения на долгую счастливую жизнь.

***

В самый светлый и волшебный праздник хочу пожелать благодати и спокойствия в семье. Пусть вера в чудо и надежда на лучшее всегда помогают преодолевать любые невзгоды. Пусть болезни, горести и неудачи обходят твоих родных и близких стороной. С Рождеством Христовым!

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