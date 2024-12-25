Начальник Главного управления разведки МО Украины генерал Кирилл Буданов поздравил украинцев и украинок с Рождеством Христовым. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в Facebook.

"Уважаемые украинцы и украинки, собратья и сестры! Примите искренние поздравления со светлым праздником Рождества Христова! Это день Надежды и добрых надежд, который мы отмечаем с Днем Рождения Иисуса", - написал Буданов.

Он задался вопросом, чем могут почтить новорожденного Бога украинцы.

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"Что имеем мы самого ценного, с чем предстать перед Богом и миром сегодня - среди войны, грусти, ежедневных тревог и потерь? Нашу стойкость! Нашу твердую решимость не подчиняться силам зла, нашу жертвенность, наше единство и веру в то, что за Добро стоит бороться! Именем и символом этого Добра и этой борьбы сегодня для всего свободного мира, для всех людей доброй воли стала Украина. И мы не имеем ничего более ценного, чем это имя и этот символ", - подчеркнул глава ГУР.

По его убеждению, Украина сегодня - это символ, вмещающий наших детей и родителей, нашу историю и наши планы, нашу культуру, наше понимание справедливости и свободы, наши ценности и идеалы.

"За этим стоит ежедневный подвиг и жертвенность моих братьев и сестер в униформе на всех фронтах и преданный труд тех, кто держит тыл. Пусть всем нам будет светло в эти бурные и все же праздничные дни, пусть бережет Господь и поддерживает нашу победную Надежду и Веру в заслуженное справедливое и честное будущее, защищенное от врагов извне и от негодяев внутри. Пусть каждое следующее Рождество будет счастливым, а Новый Год веселым! И пусть будет так!" - заключил Кирилл Буданов.