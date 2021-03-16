По мнению экспертов, пандемия коронавируса подогрела интерес к данным инвестиционным программам.

Международная компания Henley & Partners 16 марта 2021 года опубликовала ежегодные рейтинги программ получения вида на жительство (ВНЖ) и гражданства через инвестиции.

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Как отмечает пресс-служба компании, при составлении рейтинга независимые эксперты оценили 12 программ «Гражданство через инвестиции» и 24 программы «ВНЖ через инвестиции».

Глобальный рейтинг программ ВНЖ за инвестиции

В этом году в рейтинге появилась программа Новой Зеландии. Как и год назад, первые два места занимают Австрия и Португалия. Тройку лидеров замыкает Италия. Максимальные отметки по уровню качества жизни показали Канада, Швейцария и Австрия. По налогообложению лучшие показатели у Дубая (ОАЭ). Что касается общей стоимости участия в программе, то самые выгодные условия предлагают программы Мальты, Португалии, Таиланда и Латвии.

Для определения позиции программы в рейтинге ВНЖ через инвестиции использовались 10 показателей: репутация, качество жизни, налогообложение, безвизовый въезд в другие страны, срок рассмотрения заявления и качество обработки информации, комплаенс, требования к инвестициям, общие расходы, сроки получения гражданства и требования для получения гражданства.

При этом в Henley & Partners отметили, что пандемия коронавируса подогрела интерес к данным инвестиционным программам.

«В прошлом альтернативное ВНЖ и гражданство рассматривались как капитал, который «хорошо бы иметь», с пандемией они стали своеобразным must have для бизнесменов и предпринимателей и членов их семей», - отметил глава департамента по работе с частными клиентами Henley & Partners Доминик Волек.

Глобальный рейтинг программ гражданства за инвестиции

Шестой год подряд Мальта становится лучшей в рейтинге программ получения гражданства с новой процедурой получения гражданства путем натурализации. Согласно условиям процесса, инвесторы могут получить гражданство после 36 месяцев в статусе резидента (или 12 месяцев в исключительных случаях) и после осуществления существенных инвестиций в экономику страны.

Второе место заняла программа Австрии. На третьем месте программа Черногории. Высокие места занимают карибские страны. Инвесторов привлекает небольшая стоимость участия в программах, а также возможность путешествовать без визы в страны Шенгенской зоны, Великобританию, Китай и др.

Для анализа программ инвестиционного гражданства использовались следующие критерии: репутация, качество жизни, безвизовый въезд, срок рассмотрения заявления и качество обработки информации, комплаенс, требования к инвестициям, необходимость проживания в стране, возможность переезда в другие страны, необходимость посещения страны, прозрачность процедуры.

Методология при составлении рейтингов инвестиционных программ Henley & Partners

Исследование инвестиционных программ за 2021 год представляет собой шестое издание, где собран наиболее полный систематический анализ и сравнение основных вариантов получения ВНЖ и гражданства через инвестиции.

В создании рейтингов принимали участие независимые эксперты Knight Frank, The Economist Intelligence Unit, Baker & McKenzie, Fragomen LLP, PwC. Также были опрошены инвесторы и государственные деятели из разных стран. По каждому критерию эксперты выставляли странам баллы (от 0 до 10), после чего результаты суммировались.

Рейтинги обновляются ежегодно.

Компания Henley & Partners предоставляет консалтинговые услуги в сфере планирования местожительства для частных клиентов и их семей. Компания также выступает в качестве советника правительств различных стран при разработке и внедрении программ гражданства или вида на жительство через инвестиции. Компания Henley & Partners привлекла более 8 миллиардов долларов США в экономики стран по всему миру через различные инвестиционные программы. Офисы компании расположены более чем в 30 странах мира, в том числе в Великобритании, Швейцарии, Мальте, Кипре, Португалии, Федерации Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуде.

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Автор: Марина Григоренко