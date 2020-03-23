Названы лучшие программы ВНЖ и гражданства за инвестиции 2020 года

В исследовании за 2020 год рассматривались инвестиционные программы получения ВНЖ 23 стран

21 марта 2020 года компания Henley & Partners опубликовала ежегодные рейтинги программ получения вида на жительство (ВНЖ) и гражданства через инвестиции.

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Как сообщает пресс-служба компании, в исследовании за 2020 год рассматривались инвестиционные программы получения ВНЖ 23 стран. В этом году в рейтинге появились программы Ирландии, Маврикия и Малайзии.

При этом, как и год назад, первые три места занимают Австрия, Португалия и Италия. Все три страны получили максимальные отметки по показателю безвизового въезда в другие страны и очень высокие баллы по качеству жизни и репутации страны. По требованиям к инвестициям лучшие показатели у программ Австрии и Гонконга. Что касается общей стоимости участия в программе, то самые выгодные условия предлагают программы Таиланда, Малайзии, Греции и Латвии.

Для определения позиции программы в рейтинге ВНЖ через инвестиции использовались 10 показателей: репутация, качество жизни, налогообложение, безвизовый въезд в другие страны, срок рассмотрения заявления и качество обработки информации, комплаенс, требования к инвестициям, общие расходы, сроки получения гражданства и требования для получения гражданства.

Европейские программы также стали лучшими в рейтинге получения гражданства, в котором рассматривались 13 стран. Первое место снова досталось программе Мальты Individual Investor Program. Она позволяет получить европейское гражданство за вложения от EUR 1 млн. Второе место разделили программы Кипра и Австрии. Эти три программы особенно интересны иностранцам, так как гражданство этих государств дает право жить и работать в любой стране ЕС. На третьем месте новая программа Черногории. В феврале 2020 года первый инвестор получил гражданство по этой программе. Высокие места занимают карибские страны. Инвесторов привлекает небольшая стоимость участия в программах, а также возможность путешествовать без визы в страны Шенгенской зоны, Великобританию, Китай и др.

Для анализа программ инвестиционного гражданства использовались следующие критерии: репутация, качество жизни, безвизовый въезд, срок рассмотрения заявления и качество обработки информации, комплаенс, требования к инвестициям, необходимость проживания в стране, возможность переезда в другие страны, необходимость посещения страны, прозрачность процедуры.

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