Turkish Airlines возобновила полеты в Украину на новом типе самолета

Авиакомпания намерена использовать новый тип самолета на маршруте в Киев на постоянной основе, заменив более старые Airbus A330.

Turkish Airlines возобновила регулярные пассажирские полеты в Украину после 3,5-месячного перерыва, выполнив 1 июля рейс из Стамбула в киевский аэропорт Борисполь.

Первое время полеты будут выполняться с сокращенной частотой семь раз в неделю. C 14 июля она вырастет до 10 рейсов в неделю, сообщает avianews.com.

Пассажиров в Украину доставил выпущенный в 2020 году Boeing 787-9. Это новый для авиакомпании и украинских аэропортов тип самолета, который в компоновке Turkish Airlines вмещает 30 кресел бизнес-класса и 270 - экономического класса.

Авиакомпания намерена использовать его на маршруте в Киев на постоянной основе, заменив более старые самолеты Airbus A330.

Как стало известно avianews.com, первым рейсом в Украину прибыли 193 пассажира, вылетели в Стамбул - 210 человек.

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1 июля авиакомпания также возобновит полеты из Стамбула во Львов и Одессу. Первый маршрут будет обслуживаться пять раз в неделю, второй - семь раз в неделю. Рейсы в Херсон, Запорожье и Харьков, выполнявшиеся до карантина, пока не входят в обновленное расписание турецкого авиаперевозчика на июль.

Помимо прямых маршрутов Turkish Airlines предлагает стыковки в десятки других городов Турции и мира через Стамбул. Например, пассажиры могут без ограничений лететь из Украины в Америку, поскольку на транзит через Турцию не распространяется запрет президента США Дональда Трампа. Он ограничил полеты большинства иностранцев с визами в страну с пересадкой в Шенгенской зоне, Ирландии и Великобритании.

Текущая маршрутная сеть Turkish Airlines в Северную Америку на июль включает Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Лос-Анджелес, Майами, Хьюстон, Сан-Франциско, Монреаль и Торонто.

Ранее УНИАН сообщал, что Турция готова принимать украинских туристов, начиная с 1 июля этого года, без прохождения самоизоляции и тестирования с соблюдением норм безопасности авиаперевозчиками.

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