Турция готова принимать украинских туристов с 1 июля - посол

Сегодня министр инфраструктуры Украины провел в Киеве рабочую встречу с послом Турции Ягмуром Гюльдере.

Турецкая сторона готова принимать украинских туристов, начиная с 1 июля этого года, без прохождения самоизоляции и тестирования с соблюдением норм безопасности авиаперевозчиками.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, об этом сегодня во время рабочей встречи с министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием сообщил посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Гюльдере.

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Также на встрече поднимался важный вопрос возобновления международных регулярных авиаперевозок между Украиной и Турцией.

В свою очередь, министр сообщил, что ряд авиакомпаний, в частности, Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Windrose уже заявили о своей готовности осуществлять регулярные пассажирские рейсы из Украины в Турцию с начала июля.

Напомним, карантинные меры, спровоцированные коронавирусом, лишили украинцев регулярных международных авиарейсов на долгие три месяца. И вот, наконец, с 15 июня возможность международных авиаперелетов снова вернулась. Куда можно улететь сегодня и ближайшие месяцы, а также что изменилось для пассажиров, разбирался УНИАН.

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