Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы в Стамбул (Турция) из Харькова с 29 апреля, а из Запорожья – с 28 мая.
Читайте такжеСити-брейк в Стамбуле: перезагрузка без путеводителя за пару дней
Об этом сообщила пресс-служба перевозчика на своей странице в соцсети Facebook.
Отмечается, что рейсы Харьков – Стамбул – Харьков будут осуществляться по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Рейсы Запорожье – Стамбул – Запорожье будут осуществляться по вторникам, пятницам и воскресеньям.
Планы SkyUp Airlines на весну-лето 2021
- Весной авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова в грузинские города Тбилиси и Батуми.
- В мае компания запустит рейсы из Харькова в Одессу.
- Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.