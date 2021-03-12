Из Харькова полеты начнутся с 29 апреля, из Запорожья - с 28 мая.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы в Стамбул (Турция) из Харькова с 29 апреля, а из Запорожья – с 28 мая.

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Об этом сообщила пресс-служба перевозчика на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что рейсы Харьков – Стамбул – Харьков будут осуществляться по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Рейсы Запорожье – Стамбул – Запорожье будут осуществляться по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Планы SkyUp Airlines на весну-лето 2021

Весной авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова в грузинские города Тбилиси и Батуми.

В мае компания запустит рейсы из Харькова в Одессу.

Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

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Автор: Павел Степанец