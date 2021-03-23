SkyUp сможет продолжить летать на курорты Египта, Турции и Туниса / фото Михаил Ганницкий

Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines осуществлять полеты по 10 маршрутам, все из них являются чартерными.

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Соответствующие приказы Госавиаслужбы размещены на ее сайте.

Чартерная сеть включает следующие воздушные линии: Киев – Марса-Алам (Египет) – Киев, Запорожье – Хургада (Египет) – Запорожье, Харьков – Хургада – Харьков, Николаев – Шарм-эль-Шейх (Египет) – Николаев, Херсон – Шарм-эль-Шейх – Херсон, Киев – Джерба (Тунис) – Киев, Харьков – Монастир (Тунис) – Харьков, Харьков – Измир (Турция) – Харьков, Николаев – Анталия (Турция) – Николаев, Херсон – Анталия – Херсон.

Срок действия прав на полеты по этим линиям – с 28 марта 2021 года по 30 октября 2021 года.

Планы SkyUp Airlines на весну-лето 2021

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

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Автор: Павел Степанец