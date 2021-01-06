У пассажиров, купивших билеты на рейсы по маршруту Киев-Кейсери, есть несколько вариантов дальнейших действий.

Украинский лоукостер SkyUp Airlines с 10 января 2021 года прекратит выполнять рейсы из Киева в турецкий город Кайсери (регион Каппадокия).

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Об этом сообщает avianews.com, также отмечая, что направление уже изъято из системы бронирования авиакомпании.

Город Кайсери расположен рядом с горнолыжным курортом и достопримечательностями - крепостью в скале в Невшехире и Долиной любви, где можно совершить экскурсию на воздушном шаре.

Однако поездки в регион были затруднены из-за ввода турецкими властями обязательных ПЦР-тестов на коронавирус для прибывающих в страну и ограничительных мер на горнолыжных курортах.

В SkyUp avianews.com сообщили, что два этих фактора стали причиной отмены рейсов в Кайсери с 10 января и до конца полетной программы.

Отметим, полетную программу в центральную часть Турции SkyUp запустил лишь 27 декабря 2020 года и планировал совершать два рейса в неделю по этому маршруту.

Что делать пассажирам, купившим билеты на рейс Киев-Кейсери

Если вы купили билет на отмененные авиарейсы Киев-Кайсери, вы можете изменить вылет на Стамбул до 28 марта. В таком случае кроме нового билета пассажир получит бонус 50 долларов за бронирование в обе стороны, рассказали avianews.com в SkyUp.

Также можно оформить возврат билета. Авиакомпания зачислит всю стоимость на личный баланс. Его можно использовать без ограничений по времени для оплаты новых билетов для кого угодно.

Деньги с баланса также можно вывести на карту, с которой оплачивался билет. Для этого необходимо написать запрос в авиакомпанию.

Пассажирам, которые успели вылететь 27 декабря 2020 года и должны были возвращаться 10 января 2020 года отмененным рейсом, SkyUp предложил бесплатное переоформление вылета на лоу-кост Pegasus Airlines. Он доставит путешественников из Кайсери в Киев с пересадкой в Измире. Для получения новых билетов пассажирам необходимо обратиться в SkyUp.

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Автор: Марина Григоренко