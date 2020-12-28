Правило вступает в силу с 12:00 30 декабря 2020 года по местному времени. Пассажиров без справки на рейсы допускать не будут.

Власти Турции отложили введение предоставления авиапассажирами справки об отрицательном тесте на коронавирус с 28 на 30 декабря.

Читайте такжеВ Турции на Новый год будет действовать четырехдневный локдаунОб этом сообщил национальный авиаперевозчик Turkish Airlines. По решению Минздрава Турции, отрицательный тест на COVID-19 должны предоставлять все прибывающие в страну воздушными, наземным или морским путями.

«Пассажиры, летящие в Турцию или другую страну через Турцию, должны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанную не ранее чем за 72 часа до полета. Правило вступает в силу с 12:00 30 декабря 2020 года по местному времени. Пассажирам младше 6 лет справка не потребуется»,— сообщается на сайте Turkish Airlines. Пассажиров без справки на рейсы допускать не будут, передает kommersant.

Коронавирус в Турции

С начала пандемии коронавирусом в Турции заразились более 2,1 млн человек, умерли более 19,8 тыс. Из-за роста заболеваемости в стране введен комендантский час и запрет на все праздничные мероприятия на Новый год в гостиницах. Туроператоры считают, что введение новых правил не приведет к массовому отказу от поездок.

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Автор: УНИАН