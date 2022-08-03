В конце июля Финляндия ввела усиленные проверки россиян, возвращающихся в Россию из Европы.

Таможня Финляндии в ходе усиленных досмотров обнаружила у туристов, направляющихся в Россию из Европы, подсанкционные товары, которые могут применяться в промышленных и военных целях.

Об этом сооющили в пресс-службе финской таможни, пишет Yle.

В частности, речь идет о средствах навигации и дронах.

Кроме того, у туристов были обнаружены предметы роскоши, экспорт которых в Россию на данный момент ограничен из-за санкций ЕС, введенных из-за развязанной россиянами войны в Украине.

Отмечается, что в конце июля 2022 года финская таможня провела в пунктах пересечения границы чуть более 2500 проверок в отношении лиц, направляющихся в Россию. Около сотни проверок привели к дополнительным мерам из-за санкций.

В настоящее время таможня и МИД Финляндию проводят доследственную проверку около 20 дел, связанных с пассажирским транспортом. В некоторых случаях речь может идти о санкционном правонарушении.

При этом, по словам директора отдела контроля финской таможни Микко Гренберга, результаты инспекции показывают, что мониторинг выезжающих из Финляндии в России туристов следует продолжить и в будущем.

Кроме того, издание отмечает, что не так давно финские магазины начали ограничивать продажу санкционных товаров российским туристам: теперь покупателю нельзя продавать товары, находящиеся под санкциями, если очевидно, что их собираются везти в Россию.

Как сообщал УНИАН, ранее российские туристы, выезжающие в Финляндию по сухопутной границе, пожаловались на слишком строгий досмотр багажа и новые ограничения из-за введения санкций ЕС против России из-за войны в Украине.