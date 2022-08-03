Ужасные новости — обстрел Одесского порта сразу после подписания соглашения по зерну, видео с пытками нашего военнослужащего, массовое убийство военнопленных в Еленовке, постоянные обстрелы Николаева и Харькова - все это похоже на спланированную цепочку провокаций, направленных на то, чтобы спровоцировать Украину на ответную жестокую акцию и далее разыгрывать эту карту.

Цель России понятна — любой ценой замедлить поступление военной помощи в Украину и сбить антироссийское санкционное давление. А логика всех этих событий становится более ясна, если посмотреть, что предшествовало этому.

В первую очередь, это выдающееся решение по газу — министры энергетики стран ЕС договорились о добровольном сокращении потребления газа в ближайшую зиму. Более того, Европа уже явно говорит о том, что готовится к полному прекращению поставок.

Начался также и другой фундаментальный процесс — западные политические элиты стали воспринимать сегодняшнюю войну в Украине, как угрозу для всего миропорядка, сложившегося после Второй мировой войны.

Да, это не первая война, которую развязывает Россия – она уже воевала в Грузии, Чечне, Сирии. Но эта война в корне отличается от предыдущих и масштабом, и целями. Сегодня главная задача РФ — полное уничтожение крупнейшего государства в Европе, перекраивание именно стратегической карты мира. Это уже не война за относительно небольшие территории, не война с целью получить и сохранить инструменты политического давления на сопредельные государства. Это война за Европу и мировое влияние.

Поэтому все больше в сознание европейских политиков проникает мысль: "Сегодня Украина, а завтра захотят захватить Молдову или страны Балтии?" И непонятно, где конец этой цепочки. Эта ситуация очень сильно напоминает конец 30-х годов 20 века, когда Гитлер начал захватывать страны по одной, и никто не знал, где он остановится.

Следующим шагом европейцев станет осознание: если не остановить диктатора сейчас, то мир очень быстро придет к мировой войне. И тогда уже придется иметь дело не с экономическими санкциями и временными неудобствами, а с потерей не тысяч, а миллионов жизней.

Несмотря на то, что западные страны рассказывают, что они нас предупреждали о вторжении, на мой взгляд, совершенно очевидно, что они недооценили эту угрозу. То есть, за угрозой локального конфликта не разглядели начало глобального стратегического наступления на весь миропорядок. Простыми словами, они не рассматривали российское вторжение в Украину как угрозу для себя. Соответственно, с их стороны никаких действенных предупредительных мер, собственно, и не предпринималось. Ведь ничего не мешало начать поставлять ПВО или Хаймарсы, или, например, начать вводить антироссийские санкции по мере концентрации российских войск на нашей границе. Именно это – недооценка западными политиками стратегической значимости происходящего - спровоцировало Россию на эту войну.

Однако мы выдержали очень тяжелое, вероломное нападение. И ценой страшных потерь "купили" время для осознания миром происходящего.

К сожалению, этот процесс очень инертен. Причина в том, что и в Америке, и в Европе сегодня у власти люди, которые не переживали большую войну. Поэтому они не увидели масштаб сегодняшней угрозы. Поэтому им нужно какое-то время для того, чтобы это осознать и донести до своего населения, что тоже немаловажно.

Нужно объяснять людям, что сейчас вопрос уже не в том, сколько будет стоить галлон бензина — $4 или $1. Ведь если исходить из того, что он обязательно должен стоить доллар, то через очень короткое время придется собирать миллионные армии и посылать их в бой, как это уже было. То есть, цена будет очень высокой, гораздо выше цены экономических санкций. Я уже не говорю о том, что мы живем в ядерный век и сейчас вообще очень легко дойти до крайности…

Поэтому, пока есть такая возможность, нужно действовать, как в старой поговорке: "Если проблему можно решить деньгами, значит это не проблема, а расходы".

Александр Ольшанский, президент холдинга Internet Invest, основатель цифрового консалтингового агентства "Ольшанский и Партнеры", замглавы исполкома Нацсовета реформ Украины