Теперь всем путешественникам придется заполнить специальную онлайн-форму в течение 72 часов до поездки в Турцию.

Турция с 15 марта 2021 года вновь меняет правила въезда в страну.

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Как сообщает Министерство здравоохранения Турции, требование по заполнению бумажной COVID-анкеты во время полета заменяется на заполнение специальной онлайн-формы по ссылке в течение последних 72 часов перед поездкой. В анкете просят указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и способ въезда в страну (морской, авиа и т.д.).

Затем пассажиры должны распечатать заполненную анкету или скачать ее на устройство (смартфон, планшет и тд.) и предъявить ее сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета. Авиакомпании обязаны отказать в посадке на борт самолета пассажирам без анкеты.

Требование распространяется на всех пассажиров, в том числе граждан Турции, направляющихся в страну, кроме транзитных, на которых сохраняется требование по заполнению анкеты на борту самолета.

Как отмечается на сайте турецкого Минздрава, это нововведение призвано защитить здоровье пассажиров во время пребывания в Турции. На основе заполненной информации будет автоматически создан индивидуальный код HES (они уже используются внутри страны гражданами Турции), благодаря которому с туристами свяжутся в том случае, если у них или у людей, с которыми они контактировали во время путешествия, обнаружатся контакты с больными COVID-19.

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Также турецкие власти предупреждают, что за предоставление неверной информации туристам грозят административные санкции вплоть до временного запрета на въезд в Турцию.

Также отмечается, что это требование будет действовать как минимум до 14 апреля 2021 года.

Правила въезда в Турцию

На данный момент граждане Украины могут путешествовать в Турцию без виз.

При этом, в связи с пандемией коронавируса, перед поездкой в Турцию украинцам необходимо не ранее, чем за 72 часа до вылета, сдать тест на коронавирус. Это требование будет действовать как минимум до 26 мая 2021 года.

Самоизоляцию по прилету в Турцию не требуется.

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Автор: Марина Григоренко