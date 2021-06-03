Международную Букеровскую премию впервые получил француз.

Победителем Международной Букеровской премии в 2021 году признали французского писателя Дэвида Диопа с книгой "Ночью вся кровь черная" («At Night All Blood is Black»).

Об этом сообщается на официальном сайте премии The Booker Prizes.

Приз в размере 50 тысяч фунтов будет разделен между автором и переводчицей книги Анной Мошовакіс.

Дэвид Диоп и его роман "Ночью вся кровь черная"

Дэвид Диоп родился в Париже в 1966 году, но вырос в Сенегале. Сейчас он живет во Франции, где преподает литературу XVIII века в Университете По. Диоп стал первым французским автором, получившим Международную Букеровскую премию.

"Ночью вся кровь черная" - второй роман автора: он уже переведен на 13 языков. Главный герой произведения - молодой сенегалец, который боролся за Францию на Западном фронте во время Первой мировой войны.

Международная Букеровская премия

Букеровская премия - самая престижная литературная награда, с 1969 года ежегодно вручается в Великобритании. С 2005 года ее вручают авторам, произведения которых были переведены на английский язык и опубликованы в Соединенном Королевстве и Ирландии. До 2015 года победителей объявляли один раз в два года, затем – каждый год. В ноябре в Лондоне шотландского писателя Дугласа Стюарта объявили лауреатом Букеровской премии 2020 года.

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Автор: Олег Давыгора