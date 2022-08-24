Каждый вагон посвящен временно оккупированным территориям Украины и подвигам людей, которые сопротивляются российским войскам.

"Укрзализныця" с 23 августа 2022 года запустила "Поезд к победе", в составе которого по маршрутам "Киев – Ужгород" и "Запорожье – Львов" будут курсировать 7 пассажирских вагонов, расписанных украинскими художниками.

Об этом говорится в сообщении в Телеграм-канале "Укрзализныци".

"Каждый вагон посвящен временно оккупированным территориям Украины и подвигам людей, которые оказывают сопротивление российским войскам. Основой для сюжетов стали подвиги украинцев, которые борются, несмотря на давление оккупантов и постоянную опасность", – говорится в сообщении.

Так, в своих иллюстрациях Андрей Присяжнюк запечатлел мужество Богдана Сизы, который облил сине-желтой краской городскую администрацию в Евпатории, Сергей Туркиневич – жителей Энергодара, которые беззащитными вышли против танков, Дмитрий Касянюк – стальных защитников Мариуполя и смелых железнодорожников, которые эвакуировали людей из Харьковщины, Роман Синенко раскрыл историю врачей из Луганской области, которые спасали жизни, оставаясь в окопах и подвалах, Алина Конек – фермеров Николаевщины, которые собирали урожай на заминированных и горящих полях, а Максим Кильдеров – движение сопротивления Херсонщины.

"Поезд к победе" – это наша благодарность всем смелым украинцам, которые оказывают сопротивление оккупантам. Цель проекта – показать, что Украина помнит о тех, кто находится во временной оккупации, мы не забыли ни о Херсонщине, ни о Донбассе, ни о Крыме. С 23 августа поезд будет курсировать маршрутами "Киев – Ужгород" и "Запорожье – Львов", соединяя всю страну с запада на восток. И мы уверены, что однажды он прибудет на вокзалы тех городов, которые пока что находятся под временной оккупацией", – заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Отмечается, что "Поезд к победе" является совместным проектом коммуникационного агентства Gres Todorchuk и украинских художников под кураторством Кати Тейлор.

"Когда ты живешь в оккупации и слышишь, что люди по всей стране подключаются к флешмобам в твою поддержку, привлекают внимание к преступлениям, которые творят оккупанты и говорят о тебе, – это придает тебе сил бороться дальше. Мечтаю, что "Поезд к победе" смогут вживую увидеть все герои из всех регионов, которым он посвящен", – отметил Максим Щербина, бывший инженер Запорожской АЭС и участник движения сопротивления Энергодара.

Как сообщал УНИАН, также 23 августа "Укрзализныця" запустила два модернизированных пассажирских электропоезда, которые будут курсировать по маршрутам "Киев – Ровно – Луцк" и "Киев – Белая Церковь".