Как только капитан узнал об инциденте, он принял решение посадить борт.

В Малайзии рейс AirAsia из Куала-Лумпура в Тавау, штат Сабах, пришлось прервать из-за змеи на борту.

Пресмыкающееся заметили в одном из верхних отсеков в салоне, пишет cna.

По данным авиакомпании, как только капитан рейса узнал об инциденте, он принял решение направить самолет в город Кучинг, штат Саравак в качестве меры предосторожности, где змею должны были удалить с борта.

В видео, опубликованном в TikTok пользователем @edal8808, видно, как длинная рептилия ползет прямо под верхним светильником. В описании ролика пользователь сообщил об аварийной посадке самолета.

"Это очень редкий инцидент, который время от времени может происходить на любом самолете. Капитан принял соответствующие меры. Безопасность пассажиров или экипажа никогда не подвергалась риску", - прокомментировал ситуацию главный специалист по безопасности AirAsia, капитан Лионг Тиен Линг в заявлении для СМИ.

Отмечается, что когда самолет все же вылетел из Кучинга, он продолжил путь в Тавау.

Ранее УНИАН писал, как шестилетняя девочка умерла от укуса змеи, заползшей в туалет в ее доме в Абхе в Саудовской Аравии. По словам отца, змея притаилась в ванной комнате и дочка не замечала рептилию, пока та ее не укусила.

А в США дом женщины оккупировала почти сотня смертоносных змей.

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