В Одессе экологи советуют воздержаться от купания на городских пляжах

Морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям.

В Одессе экологи рекомендуют воздержаться от купания на городских пляжах из-за несоответствия воды санитарным нормам.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на данные Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Отмечается, что сотрудники государственного учреждения «Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» провели лабораторные исследования морской воды. Образцы отобраны 15 июня во всех определенных контрольных точках Одессы.

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«По результатам лабораторных исследований морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям», - сказано в сообщении.

С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения.

Как сообщал УНИАН, протяженность побережья Одессы составляет 20 километров. Из них 13,5 – искусственные пляжи, площадь которых – более 200 тыс. кв. метров.

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