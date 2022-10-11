Чтобы Повербанк прослужил долго и имел большую мощность, нужно знать несколько правил обращения с этим устройством.

Повербанк – незаменимая вещь для всех украинцев, ведь отключение электроэнергии грозит всем регионам. Устройство позволяет зарядить телефон даже без света и всегда оставаться на связи со своими близкими. Рекомендуется иметь хотя бы одно такое устройство на семью – в критический момент оно вас очень выручит. УНИАН назвал несколько советов по использованию Повербанка и описал распространенные ошибки.

Как выбрать Повербанк для покупки

Повербанки бывают разных мощностей – от 1000 до 50000 mah. Этот показатель влияет на то, сколько раз можно зарядить телефон от устройства. Для обычного бытового использования достаточно мощности 10000 mah. Также у Повербанка может быть один или два USB-разъема, чтобы заряжать сразу два телефона.

Для покупки лучше выбрать Повербанк от крупной фирмы с гарантией производителя. Такие устройства стоят дороже, но имеют большую емкость и более безопасны в использовании.

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Как зарядить Повербанк, чтобы увеличить емкость

Чтобы Повербанк накопил энергию, его нужно зарядить от компьютера или подключить к розетке через адаптер для USB. Уровень заряда показывают светящиеся индикаторы на устройстве. На Повербанках есть 4 светодиода – каждый отвечает за 25% заряда. Если горят все 4 лампы – Повербанк полностью заряжен. При этом устройство может саморазряжаться даже если им не пользуются.

Чтобы увеличить максимальную мощность Повербанка, рекомендуется провести 3 полных цикла зарядки, то есть полностью разрядить устройство зарядить до 100% три раза подряд. Это поможет устройству "напомнить" о его заряде и использовать батарею на полную.

Что нельзя делать с Повербанком

Правила обращения с Повербанком простые, но важные. Пренебрежение ими чревато поломками устройства и пожарной опасностью.

Храните устройство подальше от детей и животных.

Не оставляйте Повербанк под прямыми солнечными лучами и возле горячих предметов.

Для безопасной зарядки устройству нужен свежий воздух. Нельзя заряжать телефон под подушкой или в кармане.

Отключайте Повербанк от сети, когда он полностью зарядится. Не оставляйте его подключенным к кабелю.

Не пользуйтесь телефоном, пока он заряжется от Повербанка. Это может повредить USB-разъем.

Если Повербанк не заряжает телефон

Обычно чтобы телефон начал заряжаться от Повербанка, достаточно просто подключить кабель к телефону. Распространенная проблема с Повербанками – когда устройство подключено к телефону, но не заряжает его. Это может случиться из-за плохой совместимости телефона с устройством. Чтобы решить проблему, нажмите на кнопку включения на Повербанке после подсоединения кабеля.

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