Инцидент произошел на рейсе, прибывшем в Манчестер из Малаги.

Нетрезвые путешественники, которые провокационно ведут себя в самолете, не только могут испортить настроение другим пассажирам, но и представляют серьезную опасность, пока самолет находится в полете.

Именно так произошло с двумя пассажирами рейса Малага-Манчестер компании Ryanair. Как пишет британское издание Mirror, еще в полете экипаж вызвал полицию, чтобы сразу после приземления дебоширов арестовали.

Отмечается, что 41-летняя женщина и 35-летний мужчина изрядно набрались еще перед посадкой на самолет. Неизвестно, как их после этого допустили на рейс, но уже в полете они начали безобразничать и требовать у стюардесс дополнительных доз спиртного.

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Как позже заявила судья, рассматривавшая это дело, экипаж решил не провоцировать пьяных пассажиров и без возражений выполнял требования о новой выпивке. Поэтому появление полицейских в салоне самолета сразу после приземления стало полной неожиданностью для парочки.

Когда на женщину надевали наручники, она сопротивлялась, ругалась на полицейских, кричала "Я мама" и уверяла, что выпила всего три бокала, а полицейским "должно быть стыдно" за их действия. Мужчина также сопротивлялся, хотя и менее активно.

Примечательно, что другие пассажиры на действия полицейских отреагировали аплодисментами, что красноречиво свидетельствует о поведении этих двух персонажей во время полета.

В итоге судья назначила обоим любителям выпивки по четыре месяца лишения свободы, но освободила от отбывания наказания, назначив испытательный срок в 18 месяцев. Кроме того, оба должны заплатить штраф в размере 340 фунтов стерлингов и отработать 150 неоплачиваемых часов исправительных работ.

Такое мягкое наказание судья объяснила тем, что оба правонарушителя имеют несовершеннолетних детей на иждивении, поэтому отправив родителей за решетку, суд причинил бы неоправданные психологические страдания малышам.

Напомним, ранее УНИАН писал, как пассажирка самолета отказалась поменяться местами в первом классе с 10-летним ребенком. Этот случай разделил аудиторию на тех, кто поддержал решение девушки, и тех, кто выступил против. А все из-за тех обстоятельств, при которых все произошло.

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