Большинство комментаторов поддержали решение девушки остаться на своем месте.

Пассажирка самолета отказалась поменяться местами в первом классе с 10-летним ребенком. Это спровоцировало дискуссию в сети.

Об этой истории рассказала 23-летняя пользовательница Reddit. Инцидент произошел во время путешествия в Сан-Франциско. Билет пассажирка забронировала за год до этого.

Примерно за месяц до поездки авиакомпания позвонила девушке и сообщила, что хочет предложить ей место в первом классе благодаря накоплению бонусов.

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Пассажирка согласилась. Однако примерно через час во время 13-часового полета к ней подошла бортпроводница и спросила, готова ли она "поменяться местами с 10-летним мальчиком, который был в эконом-классе, чтобы он мог сидеть со своей семьей".

"Мне сказали, что оба родителя были участниками такой же бонусной программы и получили билеты в первый класс, не осознавая, что их сын не будет лететь рядом. Стюардесса начала давать мне несколько вариантов, как будто у меня не было другого выбора, кроме как уйти. Она отметила, что я получу еще одно бесплатное повышение класса в другом рейсе или могу получить полный возврат средств за рейс. Я спросила, есть ли шанс остаться на своем месте, потому что меня, очевидно, выгоняю. Бортпроводница сказала, что двое родителей и я были единственными пассажирами повышенного класса на рейсе, других вариантов не было. Поэтому, мое место было единственной возможностью для парня посидеть со своей семьей", - рассказала девушка.

Впрочем, пользователь Reddit отметила, что такой обмен не честен, ведь она справедливо получила билет в первый класс. Родители мальчика были в такой же ситуации, поэтому могли ради ребенка вернуться в эконом.

Пассажирка отказалась от обмена, но пожилая женщина рядом пристыдила ее за это решение. С родителями мальчика она не виделась.

Впрочем, некоторые комментаторы поддержали отказ девушки. Эта ситуация вызвала бурные обсуждения.

"Следовательно, не его родители, которые согласились на повышение класса и бросили своего ребенка в эконом-классе, а случайный незнакомец виноват в том, что заставил ребенка лететь в одиночку",

"Один из родителей может летать в экономе, чтобы их ребенок мог быть с одним из других родителей. Я рад, что стюардесса была приветливой, но тот факт, что они переложили ответственность на незнакомца очень странный",

"Эта (пожилая женщина, которая пристыдила девушку за отказ - УНИАН) женщина могла бы предложить свое место",

"Я уверен, что два человека из эконома были бы рады поменяться с родителями!",

- пишут комментаторы.

Напомним, что ранее стюардесса рассказала, какое место лучше забронировать, если вы хотите поспать в самолете. По словам бортпроводников, секрет хорошего сна в самолете заключается в выборе правильного места и правильном настроении.

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