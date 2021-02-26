На разработку паспортов вакцинации уйдет около трех месяцев.

Единый паспорт Евросоюза о вакцинации от коронавируса будет разработан к лету.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, пишет DW.

"Политическая задача - добиться этого в ближайшие месяцы, мы говорили о трех месяцах. Я ожидаю, что к лету все будет готово", - рассказала она.

Стоит отметить, что пока ни одного политического решения на уровне ЕС не принято и сейчас страны ЕС согласились только о необходимости разработки взаимно признанных доказательств вакцинации. Для этого планируется создание базы данных для регистрации прививок и персонализированного QR-кода для привитых лиц.

Паспорта вакцинации: что известно

В феврале сообщалось, что цифровые паспорта с информацией о вакцинации от COVID-19 для путешественников, над которыми работает Международная ассоциация воздушного транспорта, могут быть запущены «в течение нескольких недель».

Созданием паспортов вакцинации занимается не только IATA. В январе несколько технологических и медицинских компаний, среди которых Microsoft, Salesforce и Oracle, запустили инициативу по разработке такой технологии. Разрабатываются и местные системы, к примеру, в Дании или Лос-Анджелесе.

В ЕС идея о предоставлении тем, кто вакцинировался от COVID-19, сертификата для возможности путешествовать — так называемого «паспорта вакцинации» — вызвала споры. Страны с развитым туристическим сектором, как правило, более благосклонны к этой концепции, например, Италия, Болгария, Португалия, Словения и Испания.

В январе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал ввести свидетельство о вакцинации, чтобы возобновить поездки. Кипр также настаивает на том, чтобы вакцинированным путешественникам разрешили отказаться от тестирования и карантина при перемещении между странами ЕС.

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Автор: Олег Давыгора