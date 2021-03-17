Сегодняшние идеи будут лишь предложениями, которые дальше будут обсуждать страны ЕС, а на окончательное утверждение сертификатов может уйти несколько месяцев.

В Еврокомиссии сегодня, 17 марта 2021 года, презентуют концепцию так называемых паспортов вакцинации.

Читайте такжеУкраина ведет переговоры с Израилем о признании паспортов вакцинации: возникла проблема

Как они должны выглядеть и позволит ли это путешествовать по Европе украинцам, в комментарии ТСН рассказал корреспондент «Радио Свобода» Григорий Жигалов.

«Европейская комиссия готовится презентовать идею паспортов вакцинации. Правда, паспортами их не называют, а говорят, что это будет Green Pass – «зеленый пропуск» или «цифровой сертификат». В нем будет информация о прививках, о перенесенном коронавирусе или результаты тестов. Он будет бумажный со штрих-кодом или QR-кодом, или электронный на экране смартфона», – рассказал журналист.

Впрочем, по его словам, большинство нюансов пока остаются неясными:

Что именно этот сертификат позволит

Будут ли на него иметь право только те, кто получил прививку, или также те, кто переболел и имеет иммунитет

Обязательно ли иметь прививку только вакциной, зарегистрированной в ЕС, или же подойдет любая.

При этом журналист отмечает, что скепсис добавляют заявления ряда экспертов, что вакцинация уберегает от тяжелого течения болезни, но неизвестно, насколько она предотвращает распространение вируса. То есть, станет ли этот «зеленый пропуск» гарантией, что его владелец действительно не заразен.

Ответы на большинство этих вопросов должна сегодня лично презентовать председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Но из того, что уже известно, «зеленый пропуск» скорее всего будет лишь медицинским сертификатом, каждая страна самостоятельно будет решать, что разрешать владельцам таких документов, а ЕС просто хочет таким образом унифицировать стандарт.

«Большой вопрос состоит в том, что делать жителям третьих стран, потому что эти сертификаты ЕС будет вводить для собственных граждан, и как же их получить, например, жителю Украины, если он захочет запланировать отпуск в Европе. Не исключено, что другим странам, чтобы их жители могли ездить в ЕС во время пандемии, надо будет вводить собственные «зеленые пропуска», но по стандартам, представленным в Евросоюзе», – пояснил журналист.

При этом он подчеркнул, что не стоит забывать также, что сегодняшние идеи будут лишь предложениями, которые дальше будут обсуждать страны ЕС, а на окончательное утверждение сертификатов может уйти несколько месяцев.

Другие новости по теме:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко