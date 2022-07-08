Закрытое для гражданской авиации небо кардинально изменило логистику путешествий, поэтому вместо перелетов за границу теперь стали популярными автобусные туры.

Туристическая отрасль в Украине с начала полномасштабной войны России против Украины потеряла миллиарды гривень, ведь путешествия сейчас стали невозможны в привычном формате: авиаперелеты остановлены, море заминировано, а дорога на заграничные курорты занимает в среднем сутки.

Как сейчас выживает украинский туристический бизнес, говорится в сюжете ТСН.

Владелец одной из столичных туристических фирм Игорь Захаренко, который сейчас занимается волонтерством и помогает французским журналистам документировать войну в Украине, рассказывает, что однажды, когда он сидел в окопе под обстрелами, бойцы вдруг начали у него расспрашивать, куда можно отправить семью на отдых.

"Жизнь нельзя поставить на паузу. Ну если сами бойцы с передовой меня просят лично что-то организовать, то мы, конечно, организуем", – вспоминает Захаренко. Так и повелось, что с начала июня часть офиса турфирмы осталась волонтерской, другая вернулась к работе с клиентами.

В то же время, закрытое для гражданской авиации небо кардинально изменило логистику путешествий, поэтому вместо перелетов за границу теперь стали популярными автобусные туры.

"Чаще всего сейчас спрашивают море. Поспать без сирен, без взрывов. Сейчас условно весь туристический рынок, который предлагает выезды на море, он разделился на две части. Сели, загрузились и уехали буквально без остановок или с техническими остановками по 25-28 часов. Мы ночуем в гостиницах, мы делаем экскурсионную программу, например, в национальных парках или на горячих источниках", – рассказал менеджер туристического оператора Тарас Чернов.

При этом поездки что автобусом, что самолетом подорожали в среднем на 15-20% по сравнению с прошлым годом, рассказывает турагент Алена Бальме. Поэтому, те кто бронировал заблаговременно, сейчас должны доплачивать.

"Сейчас происходит такой процесс переоформления туров. Возврата, как такового, нет, есть только использование тех средств, которые уже были предварительно заплачены туроператорам, на другие направления", – пояснила она.

В то же время запросы на "тур без россиян", которые были в тренде и предыдущие годы, сейчас востребованы еще больше.

"Турция, если брать, то они взяли такую политику, что нам и ваши, и наши – все хорошие. И если возникает какой-то малюсенький конфликт, то они не разбираются. Они, например, депортируют и наших, и россиян", – говорит турагент.

Поэтому для спокойствия души и нервов сейчас лучше всего ехать в Европу, где в отличие от Турции, Египта, ОАЭ, Шри-Ланки или Таиланда, россияне считаются нежелательными гостями.

"Русских очень мало было. Во-первых, сама логистика для них существенно усложнилась и, соответственно, подорожала. Многие страны прекратили выдачу виз россиянам. А, кроме того, сервис Airbnb не позволяет гражданам России бронировать, а это значит, что люди, имеющие свои апартаменты в мире, не хотят, чтобы там жили россияне. Потому что они не понимают, или это убийцы из Бучи, или это палачи Мариуполя", – объясняет глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

При этом кардинальные изменения произошли и в туристическом бизнесе внутри страны: украинцы по-новому взглянули не только на наши горы, реки, озера, но и на историю.

"Это одно-двухдневные туры. Путешествуя по Укрине – по Полтавщине, центральной части Украины, западной части Укрины – каждый исторический аспект нашего государства становится более понятным: большевистской Украины, Голодомора, советчины, начала 90-х годов – это все нанизывается на события сегодняшние", – рассказал Тарас Чернов.

При этом цены на топливо взлетели, а вот на отели и железнодорожные билеты остались на уровне прошлых лет. Если запланируете индивидуальную поездку или поход в горы, следите за сайтами Военно-гражданских администраций или местных ГСЧС. Там указаны запрещенные для посещений локации.

Отвечая на вопрос, уместен ли отпуск во время войны, в Гостуризма говорят, что поездка в Чернигов, который открыл свои однодневные туры, или в Карпаты, которые стали убежищем для сотен тысяч украинцев, – это как минимум поддержка: поваров, которые заботятся о том, чтобы вам было вкусно, отельеров, которые платят государству налоги, и общин, которые ищут деньги на возрождение.

Как сообщал УНИАН, ранее в Гостуризма перечислили правила безопасности путешествий во время войны.