На некоторых пляжах даже появились ограждения, но отдыхающие нередко их игнорируют.

На некоторых одесских пляжах появились заборы из сеток, призванные остановить горожан от купания в море и потенциальных мин в нем. Впрочем, некоторые одесситы увидели в этом элемент квеста и купаться в море не прекратили.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Официально одесские пляжи закрыты, однако от соблазна искупаться в жару могут удержаться на все. Из-за этого на черноморском побережье уже зафиксировано четыре случая подрыва с летальным исходом.

Ограждение установлено на нескольких пляжах города, там на песке открыли дополнительные душевые, но это не останавливает отдыхающих. В некоторых местах в заборе появились дыры, через которые водят купаться даже детей.

"Лезут. Что делать, чтобы не лезли? Предупреждаем, говорим, что нельзя, что это опасно, но целый день вот так вот и разговариваем с людьми", – рассказал работник пляжного заведения Вадим Шпирко.

При появлении журналистов активность отдыхающих снизились - в море они не лезли. Но после ухода съемочной группы "забеги" через сетку возобновились.

Свои действия они комментируют так:

"Какой запрет? Ну запускают собак, значит, мин нет, мы проверяем", - рассказала отдыхающая.

"Жарко, хочется, всем хочется. И тем более, что все в Одессе живут. Вы же понимаете, это же нонсенс - быть в Одессе и на море не искупаться", - сказали другие отдыхающие.

Официально пляжи Одессы в этом году не открывали и дно не чистили. Сейчас там можно порезаться либо же наткнуться на мину - подобные "сюрпризы" постоянно приносит с глубины, говорят спасатели.

"Здесь много очень мин. У нас вот в Каролино-Бугазе, на Ланжероне случаи есть, что есть даже взрывы на минах, могут и ракеты прилететь", - рассказал водолаз-спасатель Юрий Рощеня.

Военные добавляют, что российские оккупанты стреляют по зонам отдыха и местам скопления людей. Власти же просят не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Как сообщал УНИАН, ранее Одесская областная военная администрация и Одесский городской совет решили в этом году не открывать морские пляжи из-за вероятности ракетных ударов и из-за минной опасности.