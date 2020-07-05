Стало известно, когда планируется вернуть задержанных в Греции украинцев

Украинцам разрешено дополнительно покупать напитки и еду на территории полицейского участка аэропорта.

Украинских граждан, застрявших в аэропорту Афин из-за карантинных ограничений, планируют вернуть на Родину 6-7 июля.

Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте Посольства Украины в Греческой Республике, относительно прибытия граждан Украины в аэропорт Афин 4 июля.

В дипведомстве заметили, что ночью 4 июля после получения обращения на «горячую линию» Посольства о 17 гражданах Украины, которые были не пропущены в аэропорту после прибытия в Грецию рейсами авиакомпаний Wizzair и Ryanair, дежурный консул Украины "установил прямой контакт с украинцами (первая коммуникация происходила с 00:30 - до 1:30 5 июля)".

Читайте такжеЗадержанные в Афинах: пограничники объяснили, почему не препятствовали вылету украинцев

Отмечается, что представитель Посольства утром 5 июля прибыл в полицейский участок и доставил питьевую воду и средства личной гигиены гражданам Украины. "Благодаря проведенной работе с полицией украинцам было разрешено дополнительно покупать напитки и еду на территории полицейского участка аэропорта. С партнерами компаний Wizzair и Rayanair подтверждено обеспечение пассажиров питанием", - говорится в сообщении.

"Возвращение наших граждан домой возможно первыми обратными рейсами Афины - Киев: Wizzair - 07.07 в 21:55, Ryanair - 06.07 (о точном времени рейса ожидается подтверждение)", - сообщили в посольстве.

В дипведомстве добавили, что консулы Украины сотрудничают с соответствующими государственными структурами Греции для того, чтобы в отношении непропущенных граждан Украины, которые отнесены к категории "нежелательные", не применялась процедура депортации.

Также в посольстве призвали граждан Украины внимательно изучать информацию о режиме въезда в Грецию. Вся информация об отсутствии разрешения украинцам на въезд в эту страну размещена на карте МИД Украины, сайте и Facebook-странице Посольства.

В дипведомстве отмечают, что это не первый случай, когда упомянутые авиакомпании берут на борт граждан Украины на рейсы в Афины, несмотря на сохранение ограничительных мер относительно въезда в Грецию.

Читайте такжеВ МИД отреагировали на информацию о 17 украинцах, застрявших в аэропорту Афин

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июля, стало известно, что в аэропорту Афин не пропустили 17 украинских граждан в связи с карантинными ограничениями на въезд в Европейский Союз граждан из третьих стран. "Наших граждан не задержали. Их не пропустили на въезд в страну в связи с действующими ограничениями", - сообщил в комментарии УНИАН директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Совет Евросоюза официально согласовал открытие внешних границ с 1 июля для 19 стран, но Украина не входит в этот перечень.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.