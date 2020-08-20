Египет будет требовать от туристов тест на COVID-19

Эта мера будет введена из-за роста количества больных коронавирусом в некоторых странах.

Египет с 1 сентября будет требовать от туристов, прибывающих в страну, отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Читайте такжеЕгипет изменил правила въезда: за пределы курортов без ПЦР-теста не выехатьОб этом заявил премьер-министр Мустафа Мадбули, передает CNN со ссылкой на Al-Ahram. Сообщается, что данное решение было принято из-за роста числа случаев инфицирования в некоторых странах.

"Мы стремимся обеспечить здоровье тех, кто приезжает в страну, и египетских граждан, поэтому мы согласились с тем, что любой турист, прибывший в страну, должен пройти тестирование", – сказал Мадбули.



Египет закрыл свое воздушное пространство в марте, но с 1 июля постепенно возобновил регулярные международные полеты.

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Перевод: УНИАН