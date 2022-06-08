Евгений Коваленко указал на угрозу для здоровья и жизни отдыхающих.

Курортный сезон в Запорожской области в этом году отменяется. Обеспечить безопасность отдыхающим пока невозможно.

Об этом сообщили в Telegram-канале Запорожской областной военной администрации.

"В этом году из-за полномасштабного вторжения оккупационных войск в Запорожской области не состоится курортный сезон. Для открытия баз отдыха необходимо исключить опасность для жизни отдыхающих. Это возможно осуществить лишь после победы", - заявил начальник отдела туризма ЗОВА Евгений Коваленко.

При этом он призвал украинцев отказаться от отдыха на побережье Азовского моря. Также Коваленко напомнил, что владельцы баз отдыха могут фиксировать убытки, а упущенную выгоду после победы взыскать с Российской Федерации.

Как ранее сообщал УНИАН, в связи с полномасштабной войной России против Украины в этом году проведение курортного сезона крайне затруднено из-за опасности обстрелов и возможного подрыва на минах.

В Николаевской области нашли выход из ситуации. Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким 11 мая заявил, что регион активно готовится к курортному сезону несмотря на военное положение. Туристам предложат отдохнуть возле бассейнов.

В то же время в Одессе беззаботные отдыхающие заполонили пляжи несмотря на опасность подорваться на мине. В связи с этим на Чкаловском пляже полиция выгоняет с моря купальщиков, которые игнорируют установленные ограждения и запрещающие знаки.

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